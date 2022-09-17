英國女王伊麗莎白二世國葬19日舉行。中國外交部今早宣布，將由國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山出席。
據中國外交部網站消息，應英國政府邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山將出席9月19日在倫敦舉行的英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮。
王岐山12日曾前往英國駐中國大使館弔唁伊麗莎白二世。
王岐山表示，伊麗莎白二世是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪中的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。
英國女王伊麗莎白二世國葬19日舉行。中國外交部今早宣布，將由國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山出席。
據中國外交部網站消息，應英國政府邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山將出席9月19日在倫敦舉行的英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮。
王岐山12日曾前往英國駐中國大使館弔唁伊麗莎白二世。
王岐山表示，伊麗莎白二世是中英關係發展的推動者和貢獻者，是首位訪中的英國君主，曾接待多位中國領導人訪英，為中英關係的發展作出積極貢獻。
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