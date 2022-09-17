疫苗、防疫成為這次台北市長選舉攻防重點，蔡英文總統在臉書指出，首批莫德納次世代疫苗80萬劑，今天抵台，預計將從下週起分階段開放施打；希望不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段，這樣對於防疫一點幫助也沒有。

總統強調，選舉是一時的，台灣防疫團隊的專業，以及全體國人的健康，才是真正重要，並應該永久關注的議題。

總統在臉書指出，雖然今年底有選舉，但是執政團隊依然堅守崗位，絲毫沒有鬆懈。因應疫情變化，除了動態調整防疫措施，也持續積極採購疫苗，就是要確保台灣民眾的健康。

總統說，從全球疫情爆發以來，到現在，政府總共採購了6841萬劑各種廠牌的疫苗；加上民間和國際的捐助，台灣將總共有9267萬劑疫苗。目前，政府也已先訂購300萬劑次世代疫苗，今天第一批80萬劑抵達台灣之後，其他的也將陸續到貨。

總統指出，自從疫情發生以來，中央疫情指揮中心的同仁，和所有防疫夥伴，帶領全體國人穩健防疫；台灣前三劑疫苗施打率是世界高接種率國之一，這是中央和地方、政府和民間，以及全體國人，一起努力、團結防疫的成果，應該互相肯定，感謝彼此。

總統強調，台灣在國際社會處境不易，雖然仍無法加入世界衛生組織，但是一起努力走過疫情。也感謝去年慈濟和民間企業的協助，也感謝許多民主夥伴的幫助，讓疫苗施打能夠順利，讓台灣關關難過，關關過，這是「善的循環」。

總統表示，再次感謝全體防疫團隊的投入與貢獻，並值得獻上最深的敬意，不應該變成負面選舉傷害的對象，抹煞了兩年來辛苦的付出。