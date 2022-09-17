長十一首任總指揮：大陸商業航太將進入3.0時代。圖為「力箭一號」運載火箭首飛圓滿成功。（環球時報）

大陸《環球時報》17日報導，大陸長征十一號火箭首任總指揮楊毅強接受專訪指出，中國商業航太迎來最好發展機遇，已由基礎製造、產品研發的1.0時代進入應用牽引、市場主導的2.0時代，並將在10年內追上美國的發展水準。楊毅強現任中科院空天飛行科技中心主任，不久前，中國最大固體運載火箭「力箭一號」的成功首飛讓參與其研製的公司中科宇航「浮出水面」，而楊毅強作為中科宇航創始人的另一身分遂為眾人熟知。

楊毅強稱，在商業航太領域，已形成一定市場規模的就是中國和美國。中國商業航太雖起步較晚，但在政策扶持、資本加持和市場需求牽引下，發展態勢風起雲湧，如火如荼。2015年是中國航太商業化元年，2021年的報告顯示，中國商業航太的註冊企業已逾370家。過去7年間，在運載火箭、衛星應用等領域均出現龍頭企業，已形成國家隊與民營派互補格局，發射次數、發射載荷品質和在軌衛星規模均居世界前列。

目前，中國的商業航太已從1.0時代進入2.0時代，並有望在5年內進入3.0時代，期間，中國需要將火箭運力提升至5噸到14噸、建設全球性衛星星座、實現火箭可回收並降低成本。

另有數據顯示，從2015年到2020年，中國商業航太市場規模年複合增長率達到22.09％，這與中國擁有完整的自主智慧財產權和人才造血機制，以及國家的扶持有關。但從商業航太的經濟規模和整體企業估值來看，體量還相對較小，真正靠火箭和衛星營利的企業較少，目前中國商業航太企業整體仍處於「積累」階段。

楊毅強強調，投資熱點還是火箭和衛星。但其實，火箭和衛星相關企業數量已足夠多，且龍頭企業已經顯現，資本不斷湧入反而會造成這些企業內耗，所以他建議，資本方可以將焦點更多地放在上游的供應鏈（如發動機、元器件等）和下游的衛星應用（如導航、遙感等）上。因為，沒有優秀的供應鏈產品就不會有好的系統集成產品。

楊毅強指出，最遲到2027年，中國商業航太的春天便會到來。可依據以下標準判斷：第一，衛星星座大規模組建，運載火箭進入高密度發射階段，實現低成本大型液體火箭回收和複用；第二，獨屬於商業航太的商業模式，如太空旅遊，得以實現；第三，導航定位、導航增強、低軌互聯網及高時間解析度遙感星座等能為大眾和企業提供服務。

具體到太空旅行，目前可分三種。第一種是進入太空站，這對遊客的身體、心理素質等有嚴格要求；第二種是以維珍銀河的「白色騎士」為代表的通過雙機身航空運載飛機將遊客帶入太空，但該模式舒適感和安全性較差；第三種就是目前技術較為成熟的亞軌道旅行，適合大部分人群。隨著商業模式的完善，2025年，中國有望開始亞軌道旅行，票價約200萬到300萬元人民幣。

楊毅強說，中國航太商業化需雙輪驅動——市場需求與技術創新。航太的商業化方向並不複雜，如商業火箭本質上就是運載工具，未來的主要營利模式是按公斤收費，並發展廣告命名、文旅等延伸服務；而衛星的商業化路徑則是提供穩定、精確的數據，如衛星導航，以及遙感衛星與環境監測、城鄉規劃等的結合。他認為，中國商業航太發展關鍵不是火箭或衛星，而是應用。越接近民眾和終端使用者的業務收益越高，要讓商業航太深入到普通人生活中。

楊毅強稱，商業航太對全球經濟增長的引擎作用，可以從「傳統」和「新態」兩個層面來分析。傳統概念上，諸多研究報告都對商業航太的投入產出比做過分析，美國也有「商業航太投入1美元，將獲得7倍、10倍，甚至20倍回報」的說法。但該說法多指一些關係國計民生的重大工程，這類專案可將大型火箭、衛星等研製過程中形成的成果轉化為國民經濟所用，比如中國北斗衛星為全球用戶提供的全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務。

另一方面，商業航太技術的進步也將帶來不可估量的經濟效益，這些科技將落地轉化到消費級的應用場景中，比如訂購美國太空探索技術公司」星鏈」衛星互聯網服務的全球使用者已超45萬；再比如中國智慧城市建設、中國大物流建設等，這些技術資訊化讓人類社會經濟的運轉更高效；此外，遙感技術、導航增強、無人技術等不僅能帶來更大的經濟效益，還是人類文明進步的助推器。