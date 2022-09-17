今年第14號颱風南瑪都可能直撲日本九州地方，由於中心氣壓已降到今年所有颱風中最低的910百帕，日本氣象廳如臨大敵，最快可能在今天傍晚發布史上第3次的颱風「特別警報」。

根據日本氣象廳最新一波觀測，南瑪都（Nanmadol）今天上午10時中心位置在日本南大東島東方約180公里海面上，正以每小時20公里速度朝西北行進，目前中心氣壓910百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺、風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍750公里。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳與國土交通省上午針對南瑪都動向舉行緊急記者會。

根據氣象廳分類，颱風可依強度及規模來區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，稱為超大型颱風。

●氣象廳：南瑪都18日恐登陸九州

氣象廳預報課長黑良龍太表示，目前屬於「大型且猛烈颱風」的南瑪都，可能在18日上午到晚間相當接近九州地方鹿兒島縣，甚至有登陸可能。

黑良龍太強調，九州地方有發生迄今未曾經歷過的暴風、大浪、滿潮及破紀錄大雨之虞，因此可能針對九州南部及北部發布「特別警報」。

他說，特別是在鹿兒島縣部分，最快可能在今天傍晚到入夜後發布「特別警報」，希望當地民眾在入夜及颳起暴風前完成避難，「大家都要抱持最高等級警戒」。

●「特別警報」將是沖繩以外地區首度發布

日本電視台報導，日本曾遭伊勢灣颱風（1959年超級強烈颱風薇拉）重創，之後只要預想可能再受這種等級的強颱侵襲時，就會發布「特別警報」。

氣象廳過去只在2014年及2016年針對沖繩縣發布這種「特別警報」，這次若對九州地方發布，將是沖繩以外地區的第一次。

發布颱風「特別警報」的標準有兩項，其一是中心氣壓低於930百帕，其二是最大風速高於每秒50公尺，也就是屬於「伊勢灣颱風」等級的強颱來襲時。

如果南瑪都在中心氣壓低於930百帕的情況下登陸九州地方，將是日本從1951年開始統計以來，威力排在前3名的強颱。

在日本氣象史上，登陸時中心氣壓前3低的強颱，分別是1961年第18號颱風（被稱為第二室戶颱風，也就是1961年超級強烈颱風南施）的925百帕、1959年第15號颱風（被稱為伊勢灣颱風）的929百帕，及1993年第13號颱風的930百帕。

●南瑪都中心氣壓24小時快速降低

日本氣象新聞公司（Weathernews）表示，南瑪都中心氣壓910百帕，是今年生成所有颱風中最低的一個強颱。

南瑪都受到海面水溫較高及進入與上空風速差距較小的地區所影響而急速增強，在9月16日仍為965百帕的中心氣壓，於24小時後驟降至910百帕，變成氣象廳定義的「猛烈颱風」。

這是今年繼第11號颱風軒嵐諾後，第2個達到猛烈威力的颱風，且因為中心氣壓低於軒嵐諾，成為今年威力發展最旺盛的颱風。

目前預測南瑪都到18日將保持目前威力持續北上，即使到達鹿兒島縣屋久島南方海面時，預料仍是猛烈威力。之後可能稍微減弱，但到19日上午接近九州地方時，仍屬「非常強烈」等級。

自1991年以來，日本只發生過3次非常強烈颱風登陸的前例，即使是經常受到颱風影響的九州地方，有這樣等級的強颱接近也可說相當少見，令人憂慮南瑪都可能對九州地方帶來嚴重災情。