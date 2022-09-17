美國國防部進行組織架構調整，將台灣事務納入中國辦公室。外交部對此表示，來台美也將持續共同合作，促進印太地區和平穩定。

美國新聞網站《Politico》報導，五角大廈證實台灣將納入中國事務副助理部長蔡斯（Michael Chase）的職權範圍。美國防部發言人薩波（John Supple）表示，這項變革將能提高效率並協調政策，使官員與領導階層以及包括國務院在內的其他行政部門官僚結構維持一致。

《Politico》稱將台灣事務置於中國辦公室之下，可能會讓聲稱美國總統拜登對中國軟弱的反對者，有了新的攻擊點。

2019年五角大廈設立專責處理中國事務的辦公室，將中國與台灣、日本、韓國、澳洲等東亞事務分割。

外交部表示，本案是屬於美國政府內部組織結構事務，我方一向不會評論。外交部強調，近來台美安全合作關係緊密，美方對台海安全的重視有目共睹，未來台美也將持續共同合作，促進印太地區和平穩定。