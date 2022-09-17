吳珝陽外型斯文，平時也熱愛運動。（粘耿豪攝）

身高188公分的吳珝陽從模特兒出道，戲劇演出也備受矚目。（粘耿豪攝）

吳珝陽熱愛運動，開心成為《全明星4》的籃隊一員，（摘自臉書）

吳珝陽透露錢薇娟雖然嚴格但很有愛。（摘自臉書）

伊林藝人吳珝陽近期加入運動實境節目《全明星運動會4》，他雖說入選《全明星》是最大禮物，但坦言壓力是演戲的幾10倍大，也是「出生以來最大挑戰」，因為他以往不管工作或生活都處於舒適圈，現在全心投入《全明星》比賽中，希望藉此增加抗壓性、變得更強大，「我想要長大，變成一個男人。」

身高188公分的吳珝陽從模特兒出道，演出《靈異街11號》、《前男友不是人》等戲劇皆受關注，他平時熱愛運動，喜歡打網球、健身、跑步、登山等活動，早在《全明星》第2季時就想報名，但公司認為危險性太高，勸他暫緩。由於實在太想加入，第3季徵選時，便跟同門師弟王品澔見製作人，當時僅王品澔入選，但他仍不死心再報名，終於如願從200人中入選。

吳珝陽在測試賽前，曾向王品澔討教壘球、跳遠等技巧，王品澔大半夜還拍教學影片，令他很感動，受用嗎？表現不盡理想的他自嘲：「我認知能力比較差。」，王品澔是第3季藍隊隊員，所以當吳珝陽成為藍隊隊員時，馬上傳訊給他「學長，我現在是你的學弟」王品澔也不斷替他加油打氣。

他說，加入前後跟預期沒有太大出入，因為每季都有朋友參加，徐謀俊、焦曼婷、毛弟等人都給予建議，所以報名時已做好心理建設，好友們也叮嚀他：「真的很操，千萬不要受傷。」，但皆說比賽完會是非常棒的回憶。

有受傷？他說去照X光，肋骨與手都有骨裂，「只能跟它共存了。」透露教練、領隊、製作人有提醒進入這比賽，身體不可能是好的，這半年應會帶傷完成全部賽季，根本沒時間修復自己，所以要學會如何與傷共存，「你平常可以痛，可是當上戰場那一刻你要忘記這個痛，這是大家不斷在學習跟催眠自己的事。」

他之前比賽前一晚會失眠，「會突然嚇醒，曾經突然夢到自己在丟躲避球，還有打匹克球，一殺球我就醒了，真的睡不好。」加上公開性的節目，除了比賽以外，還得思考觀眾會如何看自己，直言壓力很大，不過，他說現在狀態越來越穩，平均每天睡4、5個小時，加上每天訓練量太大，笑說「累到吃飯吃到睡著」。

成為錢薇娟領軍的藍隊一員，吳珝陽曝錢薇娟蠻嚴格但很有愛，「她是用一種愛的方式在陪伴我們跟帶我們訓練，所以感覺蠻特別的。」他也透露，錢薇娟帶領團隊的習慣，表示上場前一刻才知道這項比賽誰會上陣，所以每位團員對每項比賽都不能放鬆，所以壓力更大。