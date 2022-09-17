高雄葉姓男子於去年10月駕駛自小客車行經楠梓區加昌路，與吳姓男行人發生口角，葉男竟然以三字經罵吳男，並出言恐嚇「有種走過來，我要撞死你」。橋頭地院審理後依恐嚇危害安全罪，處拘役20日。

判決書指出，葉姓男子於去年10月9日晚間近6時，駕駛自小客車，沿高雄市楠梓區加昌路行駛，行至加昌路637號台糖加油站前時，欲右轉進入加油站加油，剛好吳男沿加昌路同方向行走在加油站入口的人行道上，二人因細故發生糾紛。

葉男在加完油後，在加昌路及外環西路口，看到吳男準備要穿越馬路，葉男將車停放路口，下車後站在車頭，基於恐嚇的接續犯意，對吳男說：「X你X，有種走過來，我要撞死你」等語。

葉男之後還上車並發動車子，向前行駛後又倒車，作勢要衝撞吳男。吳男心生畏懼，報警處理。楠梓警方訊後，依恐嚇罪嫌函送橋頭地檢署。

葉男到案時說，因為吳男一直在挑釁他，所以想嚇嚇吳男。法官認為，葉男僅因為行車糾紛就開車要恫嚇吳男，法治觀念薄弱。考慮兩造已經和解，葉男也已經付給吳男兩萬元新台幣調解金，吳男也向法院請求從輕量刑，因此判葉男拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。