全台首座全地下化質子中心「北醫質子中心」今宣告正式投入臨床治療。（王家瑜攝）

全台首座全地下化質子中心「北醫質子中心」經過試營運，今宣告正式投入臨床治療，在試營運期間，已為11位病人完成治療，56歲的王先生就是其一。王先生肺癌轉移腦部，先前治療副作用讓他備受煎熬、虛弱無力，經以質子治療後，腫瘤獲得控制，還能恢復游泳、晨跑的習慣。

北醫附醫院長、北醫質子中心主任邱仲峯表示，台灣粒子治療近年來蓬勃發展，質子中心與重粒子中心接續成立，未來可能有9家醫院擁有粒子治療，密度為全世界最高。歷經10年籌建，北醫質子中心今宣告正式投入臨床治療，為首座座落於大台北都會區的質子中心，試營運迄今完成11位病人的治療，部位涵蓋腦部、頭頸部、骨盆腔、胸腹部。病人接受質子治療後，傳統放射治療常見的副作用如口腔黏膜炎、腸道發炎等都已相當少見，多數病人當天治療完仍可繼續上班上學，如常生活。

雙和醫院放射腫瘤科教授、北醫質子中心副主任蔡若婷表示，質子治療最大特色就是「精準、副作用低」，宛如深水炸彈般，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害。北醫質子中心使用的新一代超導型質子治療機配有筆型射束強度調控與3D影像導航等最新功能，可以「看哪裡、打哪裡」，減少治療副作用、提升的生活品質，治療後可以正常生活。

北醫附醫放射腫瘤科主任、北醫質子中心副主任李欣倫表示，質子中心迄今為11位病人完成質子治療，其中56歲王先生肺癌轉移至腦部，發現5顆腫瘤，經以放射治療後約2個月，腫瘤得到有效的控制，但王先生出現落髮且體重減輕、非常虛弱，後續追蹤時發現腦腫瘤再發，也讓王先生相當沮喪。

在家人鼓勵下，王先生重回診間，經醫療團隊評估，再發的該顆腫瘤靠近左上顱頂，非常適合接受質子治療，由於質子具有物理上布拉格峰的劑量優勢，可以讓腫瘤後方的正常腦組織得到最大的保護，王先生也接受了質子治療。15次治療後，腦部腫瘤明顯獲得控制，先前治療時的副作用如體重下降、虛弱掉髮都沒有出現，療程結束後，他恢復了運動習慣，每天游泳、晨跑，走2小時的路也不會累，不僅維持正常的生活品質，也重展開朗笑顏。

萬芳醫院放射腫瘤科主任、北醫質子中心副主任趙興隆表示，質子治療是放射治療的最新趨勢，最適合質子的癌症是兒科腫瘤、頭頸部及鼻咽腫瘤、攝護腺癌、骨盆腔癌復發等，目前也愈來愈多乳癌（尤其左乳）、縱隔腔癌及肝癌病人接受質子治療。根據國際文獻，相較傳統放射治療，質子治療對於腦部、脊椎、兒童癌症等特殊腫瘤治療，有較少的副作用及更多的應用空間。

邱仲峯指出，截至2021年底，全球共有99家質子治療中心投入臨床服務，近25萬人接受質子治療。基於資源共享的理念，北醫質子中心將與國內醫療院所展開策略聯盟，建構質子治療共享平台，轉介適合的病人至北醫接受質子治療。有鑑於亞洲許多地區的質子治療中心仍在規劃甚至處於萌芽階段，北醫質子中心未來也將透過臨床經驗的累積，期盼成為印太區訓練中心，讓世界看見台灣。