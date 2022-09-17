桃園中壢43歲劉姓男子15日向39歲范姓妻子討錢不成，2人爆發激烈爭執，劉男怒持登山杖將范女活活毆打致死，事後在友人陪同下遠奔台北投案，目前桃園地檢署依殺人罪嫌重大向法院聲請羈押尚待裁定。透過夫妻倆臉書內容，顯見2人感情失和，男方瘋狂留言舉動宛如恐怖情人，似乎早已在多次爭執中種下殺機。

據悉，曾有毒品前科的劉男原從事殯葬業，與范女於去年初結婚，2人無子，同住在中壢一棟透天民宅，劉男因工作態度問題丟了飯碗，與范女相處上也產生裂痕，經常發生口角，甚至有對范女施暴的紀錄，附近鄰居對這對夫妻的爭執也時有所聞。

警方調查，劉男15日中午在住家內，因討錢不成與范女發生激烈爭吵，竟怒持登山杖狂毆對方，見其一動也不動，原以為只是昏迷未叫救護車，豈料早已失去呼吸心跳，16日清晨才發現妻子身亡。

據了解，劉男犯案後，聯絡一名友人出來談心，過程中講述他與妻子爭執經過，該友人愈聽愈不對勁，勸劉男投案，他便從桃園遠奔台北大安分局投案，後轉由中壢分局偵辦。警方獲報後，立即派員封鎖並勘查案發現場，發現范女躺臥在床上被棉被覆蓋，身上多處瘀傷明顯死亡，隨即將劉男帶回偵訊。

案件曝光後引起社會關注，透過夫妻倆臉書可見，雖有與愛貓的甜蜜合照，但早在1年前感情疑現裂痕，劉男去年6月曾貼出與妻子的對話紀錄，范女感嘆地說「我跟你結婚的目的是希望能看著你，陪著我，我初心不變但原則還在，如果再讓我身體不好，真的會害怕看到你，這都不是我們想過的生活」，當下劉男未及時回覆，讓范女心寒表示「你很想到此為止吧」。

另在范女臉書中，劉男則在貼文下方瘋狂留言「我對妳的感情真的不變，妳也是這樣我相信」、「妳到底有沒有要離婚」、「結婚時一定已經發現我的多餘了吧」等語，態度多變舉止宛如恐怖情人，范女則通通都未回應。

直到今年5月底，劉男才在臉書貼出一張搜尋「冷暴力舉證」的截圖，豈料事隔3個月，就因金錢因素手刃妻子，警方訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦，檢方以劉男犯嫌重大，向桃園地院聲請羈押，尚待法院裁定，至於范女詳細死因，仍有待後續解剖釐清。

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