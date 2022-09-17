民進黨新北市長參選人林佳龍今(17)日早上前往淡水，出席與新北市議員鄭宇的聯合競選總部成立大會，他在致詞脫口說出「貨出去人進來新北發大財」，彷彿是過去前高雄市長韓國瑜的競選口號翻版，不過林佳龍也補了一句，暗酸「這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的」。

林佳龍表示，新北市升格12年了，侯友宜從副市長當到市長也12年了，「但新北市新在哪？」，把新北市長當台北縣長一樣在做，這也是為甚麼總統蔡英文跟民進黨要徵招提名指定他參選新北，因為要讓新北大翻新，讓新北市變成新的台北市、台灣新的首都。

他批，侯友宜最主要是心不在焉，希望用選新北市長來選總統，媒體訪問時侯友宜說2024要「勇於承擔、接受挑戰、全力以赴」，大家不用浪費這一票，這一票讓林佳龍做好做滿，不然像韓國瑜、朱立倫一樣，做市長開始這山望那山，「雙腳踩雙船，會翻船」。

林佳龍指出，現在的市長沒有國土規劃的觀念，把市長當里長作，巡田水一天2次就夠了，不要24小時都在巡，新北市長要有高度格局、領航首都圈發展，新北有400萬人口，我們的英文叫「New Taipei City」，跟美國紐約一樣，全世界有很多約克，但只有一個新約克，對美國人來說是發展新天堂，所以新北就是紐約，要有新北人的志氣，新北不是台北的衛星城市，不是進出都要靠台北市。

他說，新北是樞紐的城市，要有產業的觀念，來帶動一個區域的發展，要翻轉軸線，不要老是面對台北2點鐘方向，我們改成11點鐘的方向，從台北港跟桃園機場面向國際，讓淡水後院變前們，「貨出去人進來新北發大財」，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的」。