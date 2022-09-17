9月30號，一起到夢時代野起來！

國民黨高雄市長參選人柯志恩9月30日將於夢時代旁舉辦首場萬人造勢，被視為柯版「三山造勢」，為選戰吹起反攻號角。最新宣傳影片今（17）日曝光，她呼籲市民「野起來」一起挺身而出，力拚翻轉高雄，讓高雄不再綠草叢生，並讓人民的藍天再現。

「柯志恩大家族誓師大會」1分45秒宣傳影片曝光，搭配氣勢磅礴的配樂，企圖炒熱選情。柯志恩在影片中提及，過去幾年歷經敗選、罷免、公投，國民黨的確讓很多人沒看見希望，但愈是艱難就需要有人出來承擔。

「我們可以輸掉一次選舉，但絕不能輸掉氣魄！」柯志恩強調，柯志恩承載的不是柯志恩一個人，而是濁水溪以南、人民的力量，政黨不輪替，執政者就會鴨霸傲慢，執政者就會為所欲為、欺負人民，這個政府的所作所為就想讓人民怕他，然後可以胡作非為，讓人民怕政府的不是好政府，讓政府怕人民的才是好民主。

柯志恩說，很多人跟她說國民黨要強一點、野一點，9月30日夢時代請大家挺身而戰，為我們下一代，為我們民主自由、為高雄人的未來，用我們的行動、選票，強起來、野起來，告訴民進黨 人民才是最大黨，人民作主高雄翻轉，「你願意挺身站起，我就力拚到底」，絕對不會讓綠草叢生，而會讓人民的藍天再現。

日前柯志恩表示，針對該活動會再開記者會說明，目前細節還在規畫當中，而她也定義這是更大型的宣講，希望大家共襄盛舉，也強調「不用跟三山造勢類比，各有不同模式」，且不會只有一場。至於是否會邀請前高雄市長韓國瑜站台？她則說韓有自己計畫，一切尊重他。