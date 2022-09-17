一名女網友近日收到電信帳單，發現金額莫名多了200元，讓他很是不解，經過查詢才知道，原來是因為他平常都會用簡訊內建的驚嘆號做記號，結果每傳一個符號出去就會被收取1元，讓他非常驚訝。貼文也引起網友討論，不少人大呼長知識了。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，每個月的電話費一般都是500元，這個月收到帳單卻發現多了200元，一查才知道，原來是iPhone 簡訊的這個功能害的，只要長按簡訊就會跳出一個驚嘆號，他平常都拿那個來做記號，結果也會收錢，一個記號1元，讓他很驚訝。

貼文引起網友討論，不少人驚呼長知識了，「我之前也按過，以為是像以前的簡訊標記，帳單收到後再也不敢按了」、「我每個月都會使用好幾次耶，因為也是用來記錄的，

但是我目前為止還沒有被電信業者收費過的樣子」、「完全不知道這件事」、「長知識啦」、「到今天才知道有這個東西」。

內行果粉則說，只要不是用imessanger的功能傳訊息，就會被收取費用，基本上只要訊息的框框顏色是綠色，那就是一般簡訊需要收費，但如果是藍色框框的訊息，那就是網路訊息，也就不會收費。