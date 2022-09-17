中租-KY(5871)旗下「zingala銀角零卡」16日於高雄舉辦「會動的文藝復興貴賓之夜」，邀請200位南台灣會員與廠商參與。仲信資融資深副總陳瑞興指出，9月已推出新版商城及新服務讓合作商戶免費運用，未來將持續優化數位服務，回饋會員與商戶。

陳瑞興應邀致詞時表示，zingala銀角零卡目前會員數已達100萬，總會員數可望在年底前達110萬，目標2025年擁有250萬會員。現有合作的消費場景2萬家，目標2025年達4萬家，在台灣先買後付（BNPL）市場穩居領導品牌。

據zingala銀角零卡內部統計，今年前8月分期業績中10％來自zingala商城，成功交易訂單中87％來自數位進件，目前已做到60％智能徵審、70％數位招商。未來將持續優化商戶端的APP與後台操作功能，提供更完善的開店服務及收款體驗，支援合作商戶拓展業績。

其中，9月推出的zingala商城微電商新版本，協助線下實體商店無需支付上架費用，即可將優質商品在zingala商城銷售。同時，也推出機車產業數位收款服務，提供合作機車商戶運用，亦完全無需額外支持費用。

zingala銀角零卡透過策展合作，在現場或線上購買藝展周邊商品皆可「先享後付」滿足小額支付、大額分期需求，現場結帳購買最高享12期0利率。而現場掃碼下載零卡APP，10分鐘內可取得最高萬元額度，選購會動的文藝復興各項商品，並享有購買套組優惠價。