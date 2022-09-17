劉華柱（右）從農場開始栽種愛玉至今向外擴散全鎮超過3000棵愛玉，產量與品質達一定水準，他希望更多農民轉型無毒友善栽種愛玉。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

行政院農業委員會水土保持局2022年第3屆農村領航獎選拔結果出爐，新竹縣新埔鎮有兩名農村重要領袖脫穎而出，分別為大坪社區九芎湖文化發展協會總幹事劉華柱、旱坑社區發展協會理事長呂易丞，兩人從在地特產柿子、愛玉做為發展基礎，朝農村企業化以及產業升級轉型方向發展。

旱坑社區發展協會理事長呂易丞同時是味衛佳柿餅教育農園執行長，他承襲父親經營的觀光農場，力求突破轉型。呂易丞說，希望持續推廣食農教育及農業種植製造的文化傳承教育，運用柿子的成分開發更多元產品，結合柿染及開發柿餅DIY等。現今積極與青農產業資源整合，共同成立大墩山休閒農業區，以農村企業化為目標努力。

曾榮獲銅牌農村的旱坑社區手工柿餅特色聞名全台，旱坑社區於2014年獲核定農村再生計畫以來，致力發展柿餅教育園區，除供應柿餅、柿乾、柿霜等製品，也提供產業及生態導覽解說、柿染DIY體驗、戶外教學行程等，各農場結合柿染工坊的柿染提袋、柿染包、柿染手工書、柿染藝品等體驗活動，豐富旱坑社區產業6級化的願景。

劉華柱服務在地近20年，帶領農民轉型栽種愛玉，將水土保持、友善農業作為指標，經過多年努力，他從九芎湖金谷農場開始栽種愛玉至今，向外擴散全鎮超過3000棵愛玉，愛玉產量與品質已達到一定水準，並與工業技術研究院配合研發多項產品，擴大增產，希望更多農民轉型無毒友善栽種愛玉。

縣府農業處說，劉華柱與呂易丞在縣內積極爭取計畫補助，打開地方知名度，帶動區域休閒產業發展，甚至增加居民就業機會，期盼能夠有更多夥伴一起引導農村社區更上一層樓，凝聚向心力，爭取社區榮譽，找回對家鄉的認同感。