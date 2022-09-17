中國大陸受到疫情反覆、執行嚴格防疫政策影響，整體消費力疲弱，經濟面臨下行壓力，加上拜登政府對大陸祭出新一波晶片管制措施，拖累大陸半導體產業。據大陸官方數據統計，今年前8月高達3470家晶片相關廠商倒閉，而8月IC產量較去年同期暴跌24.7%至247億顆，創下1997年有紀錄以來單月最大降幅，累計今年前8月IC總產量年減10%至2181億顆。

近幾年，大陸為擺脫被美國在科技領域「掐脖子」，北京政府力拚半導體自給自足。南華早報報導，大陸在2020年有23100家半導體企業成立，到了2021年更暴增到47400家半導體廠商註冊，刷新紀錄。

但隨著美國對大陸晶片業打壓出手愈來愈重，以及各省市執行嚴格防疫封控措施，今年第2季經濟成長率僅為0.4%，經濟復甦不如預期，大陸半導體公司引爆倒閉潮。

據大陸企業徵信機構企查查統計數據，1月至8月高達3470家晶片相關企業關門大吉，此數字超越2021年3420家及2020年1397家。

香港中文大學深圳金融學院兼職教授Zheng Lei指出，半導體業是資本密集產業，在激烈競爭和嚴峻市場之下，使新註冊半導體企業難以經營下去。

中國大陸製造業持續面臨壓力，除了經濟放緩、消費者削減支出外，熱浪引起停電停工，IC產量跟著驟降。據大陸統計局16日公布最新數據，8月IC產量較去年同期大跌24.7% 至247億顆，創下1997年以來單月最大降幅；IC交易量也改寫2020年10月以來新低。

大陸IC產量連續第2個月萎縮，7月產量下滑16.6%至272億顆。今年前8個月，IC總產量累計年減10%至2181億顆。

與此同時，美國政府正在研擬新的行政命令，允許白宮以國家安全為由，限制美企投資大陸的高科技產業，此舉已引發美國商界擔憂。