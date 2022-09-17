曾俊仁雖是小里長，累積四十年政治人脈，選舉場高規格，他接下戰旗揮舞，挑戰里長四連霸。（程炳璋攝）

台南市中西區小西門里長曾俊仁，過去3屆里長累積廣大人脈，17日成立里長競選總部競選4連霸，來了6位現任議員與1名立委，還有不少正競選議員的新人到場亮相，高規格場面不輸議員競選場面，被讚是民進黨台南市人氣最旺里長。

67歲曾俊仁為民進黨籍，已任3屆小西門里長，25歲跟著長老教會派系，參加黨外政治，年輕時堅持理念奮戰至今，累積40年的政治人脈，被稱為民進黨的「空氣武士」。

原本要選市議員，卻遇上台南縣市合併升格，議員席次減少，他願意把競選機會讓給年輕人，繼續留在基層選里長，並協助服務，受到民進黨內一致好評。

今年爭取4連霸，曾俊仁雖只是小里長，卻因過去幫助不少人，17日競選總部成立，一票民進黨議員到場祝賀，包括王錦德、呂維胤、蔡筱薇、李啟維、沈震東、陳怡珍，還有首次參選議員的周嘉韋、朱正軒等人，立委林俊憲壓軸登台力挺。

民進黨台南市黨部主委潘新傳推崇曾俊仁從黨外時代打拚民進黨時代，選舉規格早已超越里長。

曾俊仁曾在林俊憲立委服務處擔任主任，政治工作遍及台南，在林俊憲的爭取下，中央編列1.3億經費整建小西門里內的舊台南刑務所，未來將成為新的打卡景點。