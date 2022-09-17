防治斑蚊不只噴藥，也能用餌劑！高雄大學運動健康與休閒學系教授白秀華及台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈研究指出，在南部盛行的埃及斑蚊已有抗藥性，需要更精準的施放藥劑，仿造國外防制瘧蚊方式設計出斑蚊也會食用的毒糖餌劑，食用埃及斑蚊及白線斑蚊48小時死亡皆超過9成，顯示毒糖餌劑具防治斑蚊的潛力。

據疾管署統計，2014年時當年共有1萬5732人確診登革熱，隔年登革熱確診更達4萬3784人確診登革熱，近來南部地區也頻頻傳出登革熱案例，而要降低登革熱傳播首要就是要降低傳播病毒的埃及斑蚊及白線斑蚊。

徐爾烈表示，研究發現南部盛行於南部的埃及斑蚊已對除蟲菊類的環境用藥有抗藥性，推測除了埃及斑蚊的特性外也與登革熱用藥量比較大所致。

白秀華說，目前發現高雄、屏東、台南等地的埃及斑蚊有抗藥性，因此要更精準的施藥，透過最少曝露量的殺蟲劑針對標的害蟲，因此思考要使用「毒糖餌劑」吸引蚊子食用。

「蚊子不只吸人血」，徐爾烈說，無論公蚊子或母蚊子皆要食用糖水才能有足夠的能量飛行，因此近年國外防治瘧蚊時曾使用過「毒糖餌劑」，並用如水果等吸引食用後中毒後死亡，對降低瘧蚊有明顯成效，但過去不知道對是否會吸引斑蚊及對斑蚊的致死率等。

徐爾烈表示，國外大多使用如水果等吸引蚊子食用餌劑，但水果可能會發酵、腐敗，不易維持同樣的效果，因此經過研究蒐集斑蚊喜愛的味道後再加上對人體、環境毒性低的硼酸就成了台灣版的「毒糖餌劑」。

白秀華指出，毒糖餌劑因為使用硼酸，對人體及環境安全性高，也能定點施放，對環境汙染降到最低，目前研究製作成如果凍型態的餌劑讓蚊子吸食，或是可以噴灑在樹幹、樹葉上，實驗室研究指出對埃及斑蚊 48 小時死亡率最高可達99％，白線斑蚊48小時死亡率最高可達93 ％，顯示毒糖餌劑具防治斑蚊潛能。