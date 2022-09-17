基隆崇右科大17日啟用基隆市內首座無人機練習場，校長蕭源都並計畫向民航局申請在此設立正式的無人機執照考場。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆崇右科大17日啟用基隆市內首座無人機練習場，校長蕭源都並計畫向民航局申請在此設立正式的無人機執照考場。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

有鑒於基隆市迄今沒有符合民航局規定的無人機練習場，一向積極開拓影藝周邊領域專業培養的崇右影藝科技大學，斥資百萬，興建了一座符合民航局考場規格的無人機標準練習場，將提供給基隆市各教育單位共享資源，推動無人機相關產業的發展。崇右科大校長蕭鴻都也表示，該校將向民航局申請為正式無人機考場，讓基隆考生無需去其他縣市考試。

崇右科大成立的這個場地，不僅是基隆市第一座無人機標準練習場地，同時也是完全依據民航局針對無人機的相關標準來設立。蕭源都指出，近年來國內無人機應用方興未艾，崇右科大除斥資百萬整建這處練習場外，也同時採購了訓練用的無人機模擬器軟硬體，讓學生可以充分練習無人機飛行技巧，開拓學生不一樣的求職技能。

蕭源都說，過去基隆市欠缺專業的無人機練習地點，隨著這座練習場成立，崇右也願意與基隆市各級學校單位共享資源，共同推動基隆成為全台第一的無人機專業城市。

應邀出席啟用儀式的基隆市產業開發處處長黃健峰表示，基隆是一個有山有海的美麗城市，大部分的人都只是利用無人機拍攝基隆美景，隨著這座練習場建置完成，相信人機產業將成為具有地方特色的指標產業。

蕭源都強調，目前基隆市是少數沒有無人機考場的縣市，該校計畫向民航局申請設立正式的無人機考場，讓基隆在地考生無需大老遠跑去其他縣市考試，進而推動基隆無人機產業的正向發展。