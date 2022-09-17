小英贈送好彩頭預祝陳光復順利當選，盛讚陳光復用頭腦在做事，讓澎湖冬天也能賺取觀光財，舉辦國際鐵人三項、跨海馬拉松等活動，將每年的觀光客人數衝破100萬人次的佳績。（張茂雄攝

陳光復競選總部設在他的澎湖酒廠之內，一早就有大約2000位支持群眾到場加油打氣。（張茂雄攝）

民進黨提名的澎湖縣長候選人陳光復17日上午舉行競選總部成立大會，總統蔡英文搭乘專機再度蒞澎授旗加油，小英砲火全開批評現任賴峰偉欠缺執行力，做了12年的縣長還無法「重返榮耀」，她呼籲澎湖的支持者要團結，在中央執政團隊的加持下，齊心讓澎湖脫胎換骨。

陳光復競選總部設在他的澎湖酒廠之內，一早就有大約2000位支持群眾到場，陳光復開心站在小英總統寫下的「陳光復是克服東北季風的男人」看板下接受聯訪，他說這次是第5度參選澎湖縣長，4年前挑戰連任失利後，許多鄉親一直鼓勵他再次出征，他做人實在待人親切，每一位鄉親都可以找到陳光復，相信這次一定能光復澎湖，讓鄉親看見幸福。

隨後蔡英文抵達現場，受到現場2000人的熱烈歡迎，蔡總統贈送好彩頭預祝當選，隨後親自授旗給陳光復，小英說陳光復當縣長的時候，是用頭腦在做事，讓澎湖冬天也能賺取觀光財，舉辦國際鐵人三項、跨海馬拉松等活動，將每年的觀光客人數衝破100萬人次的佳績。

蔡英文也強調，這次澎湖選舉陳光復非常有機會突圍，重新拿回地方執政權，只要中央與地方同心，讓澎湖的各項建設更實在、更多、更好，相信在立委楊曜的協助之下，必定可以贏下這場勝利。他也抨擊賴峰偉的「重返榮耀」，做了12年縣長還是欠缺執行力，不像陳光復執政4年期間創下多個第一，尤其財政管理第一名。

陳光復競選總部成立大會由總統蔡英文領軍，擔任榮譽總督導，蘇嘉全擔任總督導，王定宇、趙天麟擔任副總督導，立委楊曜擔任主任委員，澎湖縣黨部主委顏家康擔任總幹事，第5度參選縣長的陳光復第3度對決賴峰偉，由於前2次挑戰都失利，陳光復也希望這次在民進黨大團結，以及藍軍分裂「三腳督」的氛圍中，能一舉光復澎湖。