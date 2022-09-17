偶像劇女神郭雪芙首度代言房地產的處女秀，就獻給松益發建設高雄仁武建案「微笑世界」。（柯宗緯攝）

偶像劇女神郭雪芙首度代言房地產的處女秀，就獻給松益發建設高雄仁武建案「微笑世界」。（柯宗緯攝）

郭靜為松益發十周年晚宴獻唱多首膾炙人口的好歌，與粉絲貴賓互動熱絡，宛如演唱會，嗨翻全場。（柯宗緯翻攝）

偶像劇女神郭雪芙首度代言房地產的處女秀，就獻給松益發建設高雄仁武建案「微笑世界」，以一襲粉紅色洋裝甜美亮相。目前該案開價每坪30至35萬元，主打「輕豪宅」，外觀及門廳採用大量石材，媲美豪宅品味，未來台積電等產業帶動剛性需求，以及名人效應帶動下有望看漲。

郭雪芙說，這次首度代言房地產，很特別的經歷，很開心可以代言「微笑世界」，而建築像是藝術品，當家很美，心情就會很美麗。她還很羨慕「微笑世界」有個很貼心服務，垃圾放沒口就有人代收，整體有輕豪宅的感覺，CP值相當高。

成立已40載的松益發建築集團在石材界舉足輕重，10年前更從石材本業跨足建設業，成立松益發建設。松益發建設集團總經理解智贏指出，仁武產業園區、5G AIoT產業園區等重大建設齊發，台積電等國內外大廠進駐高雄，這些員工也有住房的剛性需求，而「微笑世界」用豪宅規格打造輕豪宅。

至於找郭雪芙代言的名人效應，解智贏表示，郭雪芙演藝圈走的每一步踏實，跟松益發理念相符，也可提升品牌層次感，因此力邀她成為品牌代言人。

解智贏指出，「微笑世界」規劃137戶的2房和3房，每戶26坪到38坪不等，每坪開價30萬元到35萬元，可遠眺雙湖公園、高雄球場上萬坪綠景優勢，讓首購首換的單身貴族、幸福小家庭，能夠第一次就買最好。

昨晚十周年晚宴中請來大咖助陣，由郭彥均主持，幽默風趣主持風格點燃整晚，品牌大使郭雪芙也親臨擔任開場儀式嘉賓獻上祝福，更有出道15年，即將在11月舉辦個人演唱會的歌手郭靜壓軸登場，憑藉高超的歌唱技巧與溫暖的個性，深受粉絲朋友喜愛，郭靜為松益發十周年晚宴獻唱多首膾炙人口的好歌，與粉絲貴賓互動熱絡，宛如演唱會，嗨翻全場。