「Hyatt Place凱悅嘉軒」國際品牌飯店落腳新莊，全案興建地上21層、地下4層的建物，提供280間客房、文創及展演空間，總投資金額超過50億元，並創造5000個就業機會，今(17)日在新莊盛大辦理開幕典禮；新北市長侯友宜表示，新北市以板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心建構3軸心，持續透過「點、線、面」三個面向推動區域發展。

侯友宜指出，在「點」的面向，落實都更、危老重建、海砂屋、都更三箭等；「線」的軌道建設，將以連結北北基桃-大台北捷運網絡為目標，三環六線將預計於2030年完工，以平均每10萬人就享有3.8座車站密度，將與鄰近城市日本東京、韓國首爾並駕齊驅；「面」則是大面積土地開發，聚焦新莊副都心的「翻轉新北國際門面」，透過推動「泰山塭仔圳都市計畫案」、「新莊北側知識產業園區」，配合附近「國家電影娛樂中心」、「國際創新園區」、「AU捷運商城」等建設，引領各式產業進駐新五泰地區，協助新莊副都心扮演區域產業領航員的角色，創造國際矚目新焦點。

他說，新莊副都心為新北重要產業發展聚落中心，除了比鄰桃園國際機場，更可由快速道路連接國道，以及坐擁新莊線、機場線、環狀線等三大捷運線環繞，四周交通網絡發達，「新莊凱悅嘉軒酒店」提供商務旅客舒適的休憩空間，預期可吸引更多國際商務人士來訪新北，帶動國際商貿活動交流，有效接軌國際及往返北北桃的商務行程。

侯友宜強調，新莊副都心鄰近新北市產值最大、就業人口數最多的新北產業園區，新五泰區約有3萬5千多家製造業者，擁有完整的產業供應鏈和優勢的工業技術；「國際創新園區」開發完成，將提供雲端科技、物聯網、大數據及數位匯流產業相關核心技術，協助製造業轉型升級，並吸引科技、專業人才進駐。有助於新北產業未來黃金10年的發展，積極佈局智慧電動車、數位科技、金融科技、生技醫療及綠能產業等核心產業，創造高經濟效益。

經發局補充，宏匯集團於新莊副都心總投資額逾96億元，包含「宏匯廣場」、「新莊宏匯i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」，以多目標土地使用方式結合民間資金與經營創意，提供充足停車空間、創造土地效益，同時引進產業辦公室、購物商場等設施，豐沛新莊副都心城市機能多元性與高值化。