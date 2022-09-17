據環保署近日公布明年的空氣汙染防制基金預算指出，雖然明年已不再接受老舊柴油車汰換申請，但由於汰換車輛已達1萬1238輛、遠超過4000輛目標，使空汙基金收不抵支，因此環保署再向行政院爭取撥補25.34億元，其中主要就是用來汰換老舊柴油車的相關補助，至於空汙費費率是否要調整，環保署官員表示，目前也在檢討中。

據預算書指出，明年空氣汙染防制費擬徵收47.7億元、政府撥補25.34億元，其中收入較去年短少約3.2億餘元，主要是推動運具電動化，燃油車輛將逐步減少，發油量也隨之下降，導致移動汙染源徵收收入減少；支出的66.7億元中，則有21.34億元用來補助大型柴油車汰換，還有14億元用來補助淘汰高汙染車輛。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長處長蔡孟裕表示，行政院在今年及明年皆撥補空汙基金約25億元，主要是因應老舊柴油車汰舊換新大幅增加，如去年原本設定4000輛目標、申請達1萬1000多輛，今年目標也是4000輛但至今則有7000多輛申請，而今年申請的補助時間可能落在明年因此才會再爭取撥補。

環保署曾在2020年預告修正「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」，擴大差別費率，但後來卻無疾而終，蔡孟裕說，目前也在檢討，除了擴大差別費率外，也擬增加如燃燒塔及有害汙染物等品項，但會觀察外在狀況及適當的時機點後再提出。

蔡孟裕提及，現行移動汙染源針對汽油及柴油徵收，前者每公升0.3元、後者每公升0.4元，目前尚未有具體的方向，但會列為未來進一步檢討方案中。