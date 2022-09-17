前高雄市長韓國瑜金句「貨出去、人進來，高雄發大財」深植人心，民進黨新北市長參選人林佳龍今（17）日竟複製，脫口喊出「貨出去、人進來，新北發大財」。對此，國民黨KK政線痛批，林佳龍對韓國瑜愛在心裡口難開，竟然透過這樣的抄襲方式向他致敬，要他下次乾脆來高雄選。

林佳龍今早出席新北市議員鄭宇恩聯合競選總部大會，林佳龍台上致詞時提及，「貨出去、人進來，新北發大財」，還酸說，「我這是說真的喔，過去有一個說高雄是空的」。

由高市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲等人組成的「KK政線」直批，林佳龍認同韓國瑜是好事，但他抄襲最大的敗筆在於搞錯時空背景，最後注定會是笑話一場，奇葩程度，令人嗔目結舌。

KK政線認為，韓國瑜當時喊出高雄發大財，背景是高雄在民進黨長達20年執政下確實陷入困頓，市民心裏對城市經濟充滿不滿，所以發大財這句話一出來，就觸動人心，造成轟動。

KK政線指出，新北市在朱立倫、侯友宜等國民黨執政下，城市發展程度快速，甚至升格為直轄市。在此情況下，林佳龍找不到選舉突破點，只好拿韓國瑜的口號來抄，看來林佳龍在新北看來施展不開，下一次不妨考慮來高雄選，可能還有些發揮空間。