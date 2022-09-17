【愛傳媒藺奕專欄】既然媒體報導了，我也出個聲。

像這類影展入圍或入選，通常很早公司就會收到通知；唯一的例外是去年拍醫院實景棚開幕被好萊塢重量級媒體《Variety》報導時，居然是外交部主動打電話來公司恭喜我們，這種槓上開花就更過癮。

與美國、紐西蘭合資合製電視劇集《WINE LOVERS》（中文劇名暫定：美酒時代）這次入選東京影展創投唯二的電視劇項目，我的心情跟導演、編劇和製片自是非常不同。

畢竟海外籌資如沼澤叢林，不知道下一腳邁出的方向、不知道下一腳踏進的深淺，如何在前期確保整個台灣團隊最大權益，現況很像烏軍打下伊久姆，開心歸開心，身上還是要穿防彈衣，畢竟眼前還有一大段路。

所以感覺自己有點像查爾斯三世，前面無所事事混了這麼久，突然被告知要上班了，連拿支筆簽名都會漏水。

過去兩年，我們在國內的金馬獎都略有斬獲，今年在海外陸續有點成績，卻不敢自滿。公司小、資源少，還有疫情來打擾，很多事情只能緩慢推進、慢慢做、做到好、靜候東風。

也有惶恐。尤其這陣子，不時有德高望重的長輩私訊我各種關心和鼓勵，他們自身用一輩子的行動，走在實踐的路上，我該如何回覆那麼多的厚盼？

樹上的葉子會落，來年還能發芽、還會茂盛，這是自然的定律、是傳承，也是一棒接一棒的力量。

特別感謝文策院給予公司劇本開發第一桶金的支持，讓我們在海外拚戰，就算僅憑一塊石頭，也可能從刀子那裏，要回一點點尊嚴。

我們會繼續努力、不負所託的。

作者為文學奬得主

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