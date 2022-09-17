現場還特別規畫「客語推廣有獎徵答」活動，以寓教於樂的方式鼓勵民眾說客語，宣導推動客語為通行語政策。(台中市政府提供)

為發揚敬老尊賢的傳統美德，台中市政府客家事務委員會與豐原區公所，17日在豐原區三陽運動公園舉辦「客家米食文化暨傳統節慶聯誼活動」；客委會主委江俊龍指出，重陽節將近，藉此推廣客家米食文化，營造銀髮族友善環境，並提倡敬老尊賢的美德。

江俊龍表示，市府在豐原地區的建設相當多，如近日剛啟用的豐原轉運站，引進27條客運路線紓解站前停車需求；今年初剛通車的台74線接連國道四號潭子段，也大大節省豐原鄉親交通的時間負擔。除交通建設外，三陽公園旁的「客庄禾埕球場」也將於年底完工，為打造更宜居的城市環境。

立法委員江啟臣說，豐原、石岡、新社、東勢是台中地區客家人口相對密集區域，活動場地旁的「客庄禾埕球場」是中央與市府斥資2700萬元經費共同打造而成，不僅是風雨球場也有濃厚客家元素，先前因於挖掘地基時發現廢棄物，為避免影響後續工程施工安全而暫時停工，經過市府不懈努力，已於8月復工，力拚年底順利竣工。

豐原區長洪峰明指出活動除推廣客家米食，還邀請知名歌手傅振輝、豐村國小太鼓隊、妍芸舞集、台中市陽明客家協會歌唱班及薩克斯風班等團隊帶來膾炙人口的演出，適合大小朋友一同參與共享天倫；還特別規畫「客語推廣有獎徵答」活動，以寓教於樂的方式鼓勵民眾說客語，宣導推動客語為通行語政策。

市府客委會強調，今日與豐原區公所合作，配合重陽節辦理聯誼活動，在推廣客家米食文化的同時，也鼓勵長者在後疫情時代，能夠多走出戶外與親友交流，促進身心健康，迎向樂活人生。