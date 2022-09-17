不少人在曖昧期間會盡可能將自己最好的一面表現出來，為的就是在對方面前留下好印象，但往往交往後就會慢慢顯露本性，開始磨合，不過運勢網站「摘星工廠」就點名3大星座女生，即便熬過熱戀期也不敢鬆懈，依舊十分注重自己的形象，甚至逼著自己要當個完美情人。

▍天秤女

天秤座天生對於美的事物沒轍，對自己的外在、形象也非常注重，為了獲得別人的青睞和好感，對自己的要求極高，一刻也不敢鬆懈。別人一句「女神」的稱讚是支撐天秤女的動力來源，尤其陷入愛情之後，愈發明白顏值、氣質就是自己的殺手鐧，立志成為完美情人。

▍獅子女

獅子女自尊心極強，相當爭強好勝，對於戀愛同樣如此，她們最討厭聽到別人說「誰誰誰多好」這類的話，這會讓她們覺得自己被比下去，所以她們會逼著自己成為戀人的驕傲，不僅僅是為了跟自尊心較勁，也是為了要堵上戀人的嘴。

▍雙魚女

雙魚女心思細膩又愛吃醋，很怕本來屬於自己的寵愛被別人分去一絲一毫，所以當戀人對別人投注較多的興趣時，對雙魚女來說是巨大的打擊，為了讓另一半全心全意的關注自己，她們會逼著自己變身完美情人，成為無可取代的戀愛對象，無微不至的照顧著對方。