民進黨台中市長參選人蔡其昌今天在競選總部舉辦姊妹後援會成立大會，現場湧入超過700人。（張亦惠攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天在競選總部舉辦姊妹後援會成立大會，現場湧入超過700人，蔡其昌也首度端出親子、婦女相關政見，包括現行有廁所的公園都要有親子廁所、增加女性廁所數量、洗手台低矮化；公托目標2000人；新增公辦臨時托育服務等。蔡其昌表示，希望大家年底給他一個機會，為台中的女性努力。

蔡其昌說，未來要繼續打造更多女性友善空間，目前台中市的公園中，只有47個公園擁有親子廁所，這讓媽媽帶著孩子出門時非常不便，自己上任後將會在台中的公園增設親子廁所，也會增加女性廁所數量，重視婦女權利、落實性別平等。

蔡其昌表示，面對人口提升，盧市長雖稱台中市的公托名額倍增，但仍只有5、600名，承諾上任後將會把公托名額增加至2000名，另，蔡也表示，台中的臨時托嬰中心非常少，許多家長臨時有事情要處理，卻找不到可以幫忙照顧孩子的地方，為了讓台中的家長不再分身乏術，上任後要增加台中臨時托嬰中心到數量，幫台中的爸爸、媽媽照顧好孩子、讓大家放心工作。