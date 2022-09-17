新坪社區占地1800坪、共有344戶，因建設過程偷工減料而受損嚴重，建物判定全倒拆除、進行都更，至今逾23年仍是一片廢墟、荒草叢生。（潘虹恩攝）

921地震發生至今將滿23周年，卻仍然是許多人心中的痛，當年「新坪生活公園社區」也是受災大樓之一，17日上午9時召集人陳立民帶領20餘位社區災民重回太平社區原址，籲請市府重視與回應；中市都發局表示，將持續協助相關權利人與實施者協調，儘速提送相關資料審議，早日完成重建。

陳立民表示，新坪生活公園社區由宏總建設所蓋，占地1800坪共有344戶，因施工設計不當、偷工減料而受損嚴重，建物判定全倒拆除、進行都更重建，至今已過23年仍是一片廢墟、荒草叢生，成為社區環境污染的毒瘤。

陳立民指出，震後社區共有12名罹難者、334戶流離失所，甚至還要持續背負房貸。23年來，受災居民團結對抗無良建商，透過司法與多處陳情，然而歷經多任市長皆沒有下文；他也透漏，2019年受災居民在此緬懷時恰逢台中市長盧秀燕在樂安宮表揚志工，當場上前陳情，也得到盧秀燕口頭應允會將議題帶回市府討論，時隔3年，重建之路仍然遙遙無期。

受災居民宋媽媽表示，當初無力負擔房貸的住戶房子會被銀行收歸法拍，卻會碰到其他建設趁隙以低價購入；至今仍在繳還貸款的游先生則表示，當時一邊要繳還新坪社區的貸款、一邊要繳還遷入國宅的貸款，相當吃力。

陳立民表示，社區有344戶災民，但已延伸出500多位土地所有權人，產權相當複雜，希望政府能協助原地重建；台中市政府都發局回應表示，因社區單元內所有權人數眾多，且已遷居別處，意見整合較為不易，都發局將持續協助相關權利人與實施者協調，今年8月12日也再次函請冠勇建設股份有限公司應與相關權利人加強溝通，儘速提送相關資料提會審議，希能早日完成重建。