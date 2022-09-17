行政院長蘇貞昌16日上午至新北市視察「中央興辦中和區監理站周邊三處社會住宅計畫」，他提到，中央在新北市規畫的社會住宅有1萬8338戶，但新北市府僅規畫405戶「差距太大」；民進黨新北市長參選人林佳龍今(17)日表示，這是新北市長的責任，並承諾當選市長後會配合中央興建2萬戶社會住宅，其中有3000戶在捷運社宅。

林家龍表示，社會住宅是居住正義，特別年輕人跟勞工需要大量的社會住宅，新北市自己蓋的少，都仰賴中央，我也承諾當選新北市長，會再規劃2萬戶新的社會住宅，其中有3000戶是捷運社宅。

他批，社會住宅問題凸顯新北市政府違背居住正義，現在講很多未來要蓋的都是空中樓閣，八字還沒有一撇，譬如說五股垃圾山、新泰塭仔圳等等，那些都都市計畫還沒有完成，就拿來當作政績宣傳，這也是欺騙社會。

林佳龍說，新北市為什麼沒有自己蓋社宅，就是因為把很多土地交由建商來開發，把社宅變豪宅，淡水也有一段，最近吵比較多的就是板橋民權段，蓋好的311戶政府應該要分回235戶，結果都交由建商去處銷，現在市價已經一坪85萬元以上。

林佳龍說，蘇揆昨天到中和，也特別提到中央有補助地方蓋社宅，甚至若是向中央政府取得土地的話，也能以租代買，所以是用心就會找到社會住宅的用地，現在人口也在外移，如何加速興建社會住宅，體現居住正義，是新北市長應有的責任，他會在當選市長的時候做補救，與中央配合興蓋2萬戶社會住宅，3000戶在捷運社宅。

另外有媒體提及，昨天新北市府預定在新莊蓋防災館，有居民抗議；對此林佳龍則說，新北市議員何淑峰不僅過去在議會質詢，也跟在地市民一起抗爭，這問題就是頭前運動公園這塊綠地應該保留，現在新北市人均綠地是六都最低，要蓋所謂防災教育科技博物館，可以異地來興建，不需要跟人民搶綠地。

他批，自己支持要停止招標過程，現在是侯市長兩面手法，一面回答議員未來會徵詢民意辦公聽會，可是在6月就已經公告招標，想要造成事實。

林佳龍也承諾，他當選後會阻止標案，還地於民，不要讓人民擔心，然後尋找新的用地來蓋這個消防科技跟教育有關的博物館，新北市民人均綠地六都最低，不應該與民爭地，特別是消滅綠地蓋水泥建築。