俄烏戰爭持續，目前戰事仍看不到終點，為協助烏克蘭學子就學，波蘭科學院曾與中研院與成功大學合作，安排烏國學者與學子赴台短期就學。教育部政務次長劉孟奇近日前往波蘭華沙參加「台灣與波蘭高教論壇」，行程中便拜會波蘭科學院院長杜森斯基，未來將強化雙邊交流。

全球疫情趨緩，各國邊境管制逐漸解禁，為擴大招收境外生來台就學，劉孟奇近日率領7所大學代表前往波蘭華沙參加「台灣與波蘭高教論壇」，其中包含成功大學校長蘇慧貞、台灣科技大學校長顏家鈺、中央大學校長周景揚、台灣師範大學副校長宋曜廷、東華大學副校長馬榮遠、陽明交通大學副校長唐震寰及台北醫學大學副校長吳介信。

教育部表示，論壇於16日上午舉行，劉孟奇在致詞時表示，疫情改變國際間教育交流模式，也造成大學校園教師教學及學生學習方式的改變，論壇將探討疫情後雙邊教育合作的模式，以促進雙邊教育領域的交流、凝聚未來合作的方向，加強台灣與波瀾雙方高教長期合作的共識，加強推動台波教育機構之間的交流，並提升雙方教育文化深厚的夥伴關係。

教育部提到，16日下午劉孟奇特別拜會波蘭科學院院長杜森斯基，對院方與中研院合作，安排烏國學者與學子赴台短期就學，並與成功大學合作，補助被迫離開家園暫居波蘭的烏克蘭學者與學生繼續學業及科研計畫，表達致意。

教育部也指出，為了發揮人道協助的最大效益，考量烏克蘭學生於俄烏戰爭期間提供相關最高學歷文件之困難，亦協調外交部優予考量烏克蘭學生得於申請簽證時暫免繳驗最高學歷文件等各項便利就學措施。