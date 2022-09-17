頂級保養品牌海洋拉娜斥資千萬打造海洋拉娜全新概念店，近日在高雄漢神巨蛋登場，邀請品牌好友鳳小岳蒞臨剪綵。（柯宗緯攝）

頂級保養品牌海洋拉娜斥資千萬打造海洋拉娜全新概念店，近日在高雄漢神巨蛋登場，邀請品牌好友鳳小岳蒞臨剪綵。（柯宗緯攝）

頂級保養品牌海洋拉娜斥資千萬打造海洋拉娜全新概念店，近日在高雄漢神巨蛋登場，邀請品牌好友鳳小岳蒞臨剪綵，開啟首波＃造浪者行動。鳳小岳說，很榮幸能成為海洋拉娜在台灣的首發造浪者，他長期關注保育海洋的機構，而海洋拉娜在台灣甚至全球都很致力參與海洋永續的品牌，希望自己也是造浪者的傳遞者，鼓勵更多人一起來加入造浪者行動。

鳳小岳透露，近期就是在做音樂、帶孩子當奶爸，平常生活難免有壓力，就盡量找平衡點，多吃青菜、運動、早點睡。而今年會有新計劃，預計發行個人音樂專輯，曲由他一手包辦，目前專輯至在趕工狀態，至於何時發行？希望愈早愈好。

鳳小岳平常也喜歡衝浪，但不愛擦防曬，就是為了保護海洋。他說，可以挑時間，選對時間點就可以避免太陽曝曬，而他非常喜歡大海，看著大海連接著天空因著時間不同而擁有的色彩、海浪、潮汐的變化，偶而好像也會從中得到一些新的想法，並可能有轉變。

而在海洋拉娜經典保養選品中，鳳小岳特別提到，最喜歡的是經典乳霜與濃萃雙重修復精華，主要是經典乳霜使用後，可以感受它的肌膚修復力，是種蛻變的感覺，在使用的同時可以感受心靈與肌膚都被療癒了！而濃萃雙重修復精華聽說是他們天后級的商品，有的時候拍戲行程太忙碌，肌膚出狀況的時候，有更健康更穩定的感覺。

海洋拉娜漢神巨蛋盛大專櫃，期間推出多項活動方案。即日起至2022年9月18日止：開幕打卡活動 – 凡於海洋拉娜高雄漢神巨蛋專櫃拍照打卡並根據櫃點標記 ＃海洋拉娜漢神巨蛋，並公開分享，即有機會享「星砂修護柔化唇膜」（價值NT＄3200）。