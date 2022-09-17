民進黨新北市長參選人林佳龍17日喊出「貨出去人進來新北發大財」，挨批抄襲前高雄市長韓國瑜。新北議員參選人、前高雄青年局長林鼎超今表示，「佳龍，辛苦你臥底這麼久」，原來韓市長最大的信徒不在國民黨，而是在民進黨的林佳龍。當初這句話被多少的民進黨市議員在議會強力消遣，今年選舉倒數69天，林佳龍竟然把這句話說出來了，既然林臥底的身分已曝光，趕快回來國民黨吧。

民進黨新北市長參選人林佳龍今日早上前往淡水，出席與新北市議員鄭宇的聯合競選總部成立大會，他在致詞脫口說出「貨出去人進來新北發大財」，彷彿是過去前高雄市長韓國瑜的競選口號翻版，不過林佳龍也補了一句「這是說真的喔」暗酸。

林鼎超說，林這句話宛如讓人回到2018年韓國瑜選高雄市長的時刻，只是沒想到同句話，換了個城市，林佳龍說就可以，就會成真，而韓國瑜市長說的就是假的是空的。難道這就是民進黨的雙標作風嗎？

林鼎超表示，有一件事情我確定的是，2018年，龍出去、燕進來，台中發大財，我信被台中市民拋棄的佳龍，新北市民也不會要。

林鼎超酸說，原來韓市長最大的信徒不在國民黨，而是在民進黨的林佳龍，他相信林佳龍是打從心底認同這句話，所以才會一直放在心底。

國民黨新北市議員葉元之也說，民進黨就是一個抄襲黨，陳時中盜圖，林智堅抄論文，林佳龍抄韓國瑜口號，他更指，林佳龍就是沒準備要選新北市長，才會每天出糗。

葉元之說，雖然覺得林很丟臉，但對林佳龍來說一點也沒差，林佳龍再耍寶70多天，就可以到中央入閣了。