國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘提出觀光政策。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

秋冬旅遊季即將開跑，國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘喊出「幸福苗栗 觀光五go力」觀光政見，未來如當選縣長，將透過結構性的鼓勵，增加苗栗觀光的推動助力，積極打造觀光亮點，並串聯餐飲、住宿業者，帶動苗栗觀光產業鍊向前行，讓苗栗觀光升溫。

針對觀光政策，謝福弘表示，將有「團客獎勵、提升遊客人次、旅宿投資、168小時深度慢遊、綠色運具」共五大作為為觀光施力。謝福弘強調，苗栗是國內旅遊重要縣市，目前年度來苗栗的遊客人次大約1千萬人次，謝福弘將再整合觀光軟硬體及行銷推廣計畫，以年度來苗遊客增至1500萬人次為目標，五大措施將帶起觀光火車頭的牽引效用，一定會讓苗栗的觀光業者有感。

謝福弘指出，他所擬定的「幸福苗栗 觀光五go力」方案，包括了：

1、旅行團客獎勵引入：獎勵旅行業者，主動規劃來苗旅遊行程，以半年期累計推動來苗住宿合法旅宿消費與人次，評出前十名旅行社，予以獎金獎勵。

2.旅遊人次再提振計畫：苗栗縣境有「雪霸國家公園」下有汶水、觀霧、雪見等3個遊憩區，叁山國家風景區─獅頭山風景區、以及三個縣級風景區「泰安溫泉風景區」、「明德水庫風景區」、「竹後龍濱海風景區」、11個知名休閒農業區，18鄉鎮多元族群匯聚，是國內旅遊重要縣市。目前年度來苗栗的遊客人次大約1000萬人次，福弘將再整合觀光軟硬體及行銷推廣計畫，以年度來苗遊客再增至1500萬人次為目標。

3.鼓勵旅宿業來苗投資：縮短旅宿業興辦、開發及審核流程，整合橫向單位申辦列管，以旅館、民宿新增1500間客房數；輔導合法150家露營場新增3000個合法營位為目標，提供商務客、背包客、親子遊、銀髮遊不同客層友善旅遊環境。

4.168深度遊觀光圈：推動「苗栗玩一週」計畫，以長期且深度旅遊方案取代目前短暫一日遊、二日遊市場，「深度旅遊」才是體會苗栗之美的最佳渠道。閒居於山間民宿或露營區，晨間走進市集巷弄裡品嘗學子們的共同記憶「水晶餃＋粉腸小肚湯」，濃郁的客家味緒打底後，為自己安排一場4小時郊山健行小挑戰，喫一杯山煙繚繞午茶，浸臥泰安溫泉美人湯，山林Yoga、藍染、茶陶與木作體驗，徜徉後龍好望角壯麗山海畫作，大啖在地海鮮料理或客家菜，走遍各路夜市，再來場中央路宵夜大進擊，夜賞無塵星空。一星期168小時完全沉浸苗栗山林好時光，整合「168食宿遊購行」觀光大聯盟，提供各市場區隔適合的山林Villa、溫泉會館、民宿、營位、租車、餐飲、主題體驗活動、登山健行方案，讓每個遊客都是苗栗深度遊的內行客。

5.導入綠色運具綠色旅遊：苗栗擁有豐富的山林、古步道資源，適合推出以生態、環境、森林為旅遊主題的遊程；福弘將這合縣內旅遊「食宿遊購行」等環節，以旅遊行程中的食宿、交通、紀念品、消費等，朝低碳、對參觀地低衝擊、鼓勵當地消費的旅遊規劃。也延續徐耀昌縣長「國際慢城」、「國際慢魚」運動的社區營造政策理念。

謝福弘表示，苗栗觀光適合深度、慢活、放鬆、體驗，因此型塑特色觀光，沉浸式的被苗栗好山好水擁抱，是未來苗栗觀光積極發展的方向，未來縣府也會對症下藥，提出打造觀光亮點的節慶、活動，透過整體性的牽引與推拉，讓全國遊客愛上苗栗。