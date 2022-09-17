擁有135年歷史的台灣鐵路與歷史脈絡、地方發展關係密不可分，台鐵局2021年成立綜合規劃處，專責推動文資保存，並邀請專家對台鐵內部講授文化資產保存的重要性。台鐵表示，明年文資重點工作為全面清查，整理後開放民眾於網頁上瀏覽，朝向數位文物館努力。

台鐵表示，各地車站、廠段、路線、橋樑隧道及建物，都有著豐富的文化底蘊及內涵，非常值得保存及探索，鐵道文化呈現的歷史脈絡及地理連結，再再印證台灣人文、經濟的發展史，有感於鐵路文化的可貴，台鐵局努力守護鐵路文化的同時，也重視鐵道文化推廣。

台鐵局先前已中國科技大學文化資產保存中心閻亞寧博士講授「文化資產價值」課程，日前再邀請台灣大學土木工程學研究所交通組黃荻昌博士講授「台鐵文化守護網文物清查行動要領芻議」，讓同仁了解鐵路文化資產保存對台鐵局的重要性。

黃荻昌建議，台鐵應與退休前輩共同籌編「台鐵誌」，局長杜微也表達全力支持，應讓同仁明確了解文化資產的重要，再全面推廣到台鐵各單位。

台鐵指出，2023年文資重點工作為全面清查，包含建物、文物、專業技術等，再經由整飭、詮釋等相關作業，於鐵路文化保存管理資訊建置完成後開放民眾於網頁上瀏覽，朝向數位文物館努力。