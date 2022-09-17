40歲的松男在和平區武陵農場茶莊內工作遭蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛救援。(讀者提供)

40歲的松男在和平區武陵農場茶莊內工作遭蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛救援。(讀者提供)

40歲的松男在和平區武陵農場茶莊內工作遭蜂叮，造成全身休克、四肢無力，空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛救援。(讀者提供)

台中市40歲的松男等5人，今天上午10時許，在和平區武陵農場上方執行防火線割草工作，松男不慎遭虎頭蜂螫傷造成全身休克、四肢無力，向台中市消防局報案，立馬由空勤總隊出動黑鷹直升機進行吊掛，降落中國醫藥大學附設醫院停機坪送醫治療。東勢林管處表示，目前傷者生命跡象穩定，意識清醒，正打解毒針中。

消防局指出，今天上午10時25分接獲民眾報案，有一行5人除草工人，目前位於武陵農場上方執行防火線割草工作；其中一名40歲的松男遭受蜂螫，疑似休克全身肢體無力，請求派員協助。

消防局立即派遣梨山分隊共計2車6人，由梨山分隊小隊長黃暉銘率員前往救援，並由指揮中心同步申請直升機吊掛作業。空勤總隊黑鷹直升機，於11時38分，從清泉崗機場起飛，於12時10分成功執行吊掛該名傷者並12時30分直接降落中國醫藥大學附設醫院屋頂停機坪。

台中市消防局說，梨山分隊完成救援任務後，搜救人員返隊待命，松男由院方進行急救。東勢林管處表示，工人是在武陵上方執行防火線割草工作，遭虎頭蜂螫傷，該處獲知後立即派員前往慰問，目前傷者生命跡象穩定，意識清醒，正打解毒針中。

東勢林管處強調，施工防火線範圍共12.83公頃，預計10月下旬完工。廠商上山施工前即進行開工說明，如遇有蜂巢可採回避不干擾避免遭受虎頭蜂攻擊。承包商也向保險公司辦理每人300萬元雇主意外責任險；後續將持續關心傷者病情給予必要協助，並督促廠商確實辦理保險理賠相關事宜。