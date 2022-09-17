伊沙克 在加盟紐卡索聯後馬上為球隊取得進球（圖片來源︰達志影像）

英女皇逝世會在英國時間9月19日舉行國葬。上一輪英超全部比賽暫停，而本星期也會有3場比賽將會改期，只餘下7場比賽會進利。要留意是因當地警方人手不足，部份比賽仍可能會被臨時取消，投注前大家定要留意台灣運彩的網站，以取得最新資訊。

【足球-英超】[伯恩茅斯@紐卡索聯][09/17 (六)22:00] [編號 586]

「和局王」紐卡索聯本周將會在主場出戰中下游的伯恩茅斯，應可順利全取3分。目前為止聯賽已有沒有場平局的紐卡索聯被由沙烏地阿拉伯皇室旗下基金入主後，由2022年起計算，成績算相當理想，球隊在整個2022年聯賽只有6場敗仗，而當中5場是敗在Big 6球隊之下，包括本賽季1:2輸給利物浦。聯賽6戰1勝4平1敗7分排11位，也是英超目前和球最多的球隊。

事實上，該隊純計算幕後老闆財富，是全球最富有的球隊，而這從紐卡索聯輕輕鬆鬆就付6,000萬鎊轉會費，簽下瑞典前鋒 伊沙克 Alexander Isak 加強攻力得到證明。在聯賽已取得1顆進球的他，有了差不多兩星期跟新隊友練習後，應可發揮出更大威力，本場首選不讓分紐卡索聯勝，如何進取一點的話，甚至可選讓分紐卡索聯勝。

伯恩茅斯本賽季重返英超後，在8月底0:9大敗給利物浦之後時任主帥 史考特·帕克 Scott Parker 賽後被解僱，成為英超本賽季首位被解僱的總教練。代理主帥 蓋瑞·奧尼爾 Gary O’Neil 接手之後聯賽2戰1勝1平。第一場在落後 0:2 的情況下，3:2反勝諾定咸森林。要留意是伯恩茅斯聯賽已丟18球，是英超丟球最多的隊伍。本場面對2022年成績理想的紐卡索聯，要取得分數絕不輕易。

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羅傑斯 如果本過再落敗的話帥位可能不保（圖片來源︰達志影像）

英超完成6輪比賽之後，目前只剩下2支不敗之師，分別是衛冕的曼城以及托特納姆熱刺。目前聯賽排名第三位的熱刺周六在主場出戰榜末的萊切斯特城目標全取3分以拉近跟榜首兼死敵兵工廠FC的距離。

【足球-英超】[萊切斯特城 @ 托特納姆熱刺09/18(日)00:30] [編號 587]

熱刺在夏季轉會窗大舉增援，前中後三線都有新球員加盟，當中由艾佛頓加盟的巴西前鋒 理查利森 Richarlison 表現最好，聯賽交出了2次助攻，歐冠的比賽得了2顆進球。由理查利森、哈里·凱恩Harry Kane 和 孫興慜所組成的三叉戟鋒線仍需時間磨合，特別上賽季英超神射手的孫興慜到目前為止聯賽仍沒有進過球，接現令人失望。所以今場選不讓分熱刺勝，而不選讓分熱刺勝較為合理。

萊切斯特城近年為英超前列球隊，但本賽季球會領導層決定削減預算，球隊成績大幅倒退。聯賽6戰1平5敗排倒數第一，而6戰丟16球，是英超丟球第2多的球隊，僅比伯恩茅斯好。賽前更有傳言如果「狐狸」本場落敗，主帥 Brendan Rodgers 羅傑斯隨時可能被解僱。熱刺是聯賽不敗之師，而狐狸士氣如此低沉，本場首選不讓分/托特納姆熱刺勝。

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