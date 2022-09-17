桃園市中壢區劉姓男子15日疑似要錢不成，和范姓妻子起口角，持鈍器毆打妻子至死，桃園地檢署認涉殺人罪嫌重大聲押。桃園地方法院訊問，劉男坦承犯案，並稱以球棒毆打妻子胸口、肚子致死。法院也認為涉嫌重大，且依規避刑責之人性，有逃亡之虞，裁定羈押。

中壢區43歲劉姓丈夫疑似缺錢花用，和妻子發生口角，15日將妻子打死後自首，桃園地檢署聲押。桃園地院訊問時，劉男坦承失手致妻子死亡。且法院發現，劉男在警詢時，坦承以球棒毆打妻子胸口及肚子，依正常人經驗判斷，持木製球棒毆打人體重要部分即胸口、肚子，會致人於死，故劉男應有殺人、重傷致死主觀認識。

法官綜合證人證述、現場照片、檢察官相驗筆錄、扣案球棒及登山杖，劉男涉犯殺人、重傷害致死罪嫌重大。是本刑10年以上重罪，依規避刑責人性，有逃亡之虞，非予羈押顯難進行追訴、審判，自17日起予以羈押，無禁止接見、通信。