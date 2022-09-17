陳庭妮出席義大利頂級手工鞋履品牌 Rene Caovilla 高雄巨蛋專賣店開幕活動，臉上洋溢滿滿幸福感。（柯宗緯翻攝）

陳庭妮出席義大利頂級手工鞋履品牌 Rene Caovilla 高雄巨蛋專賣店開幕活動，臉上洋溢滿滿幸福感。（柯宗緯攝）

人逢喜事精神爽！陳庭妮今年初才被愛情長跑8年的胡宇威求婚成功，近日又以《火神的眼淚》入圍金鐘獎最佳女配角，她出席義大利頂級手工鞋履品牌 Rene Caovilla 高雄巨蛋專賣店開幕活動，臉上洋溢滿滿幸福感，至於婚禮計畫？她則說，接下來將進入劇組，婚禮會慢一點，但一定會有。

陳庭妮以露背緊身開衩禮服，搭配近6萬元的Cleo毛毛高跟鞋，長腿曲線展露無遺，她透露，本來就是Rene Caovilla的喜愛者，過去主持頒獎典禮也曾穿著Rene Caovilla上場，讓她非常安心、舒適感也十足。至於入圍金鐘獎最佳女配角，紅毯造型準備好了沒？她說，「跟婚禮一樣緩慢進行中，目前還沒有開始。」

義大利精品鞋履品牌 Rene Caovilla進駐高雄漢神巨蛋購物廣場，為南台灣的首間品牌旗艦店。高雄巨蛋專賣店獨家首賣的2022秋冬全新Cleo毛毛高跟鞋款式，散發著獨一無二的氣息，是一雙結合奢華、優雅卻又俏皮的作品，共推出黑白色系。

此鞋履交織著品牌經典Cleo和Margot款式設計，鞋面則綴上以兔毛為材質的毛茸茸元素，並環繞著經典的水鑽繫帶，讓穿上的女性於今年秋冬時節在優雅姿態中，增添奢華且玩趣的風采。