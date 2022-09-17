任職嘉義縣某醫院的郭姓女護理師與王姓女護理師原是同居情侶，分手後仍有聯絡，日前因故爭執，郭女怒氣沖沖持刀到醫院欲刺王女胸口，2人扭打，郭女持刀劃傷王女頸部，還揚言「要殺了你」，最後被5名男保全合力制伏，嘉義地檢署依殺人未遂罪嫌起訴郭女。

起訴書指出，44歲郭女與王女是嘉義縣某醫院的護理師，2人既是同事，也曾交往同居，後因故分手，但仍有聯繫，今年8月20日，2人互傳LINE，因故起爭執，郭女盛怒之下，晚上持水果刀開車到醫院，直奔醫院5樓護理站。

郭女先用水果刀切斷電話線，讓王女不能打電話求救，再喝令現場另1名女護理師走開，就拿水果刀刺向王女的胸口，王女抓住郭女雙手，2人扭打、拉扯，王女摔倒，郭女持刀劃向王女頸部，並恫嚇「我要殺了妳」等語，造成王女左頸有1處約6公分淺表撕裂傷、右頸有3處約3至2公分的淺表撕裂傷。

被喝斥走開的女護理師通報醫院盧姓保全人員，盧員趕到現場欲奪下郭女手中的水果刀不成，反倒被郭女咬傷，盧男求援，最後盧員與4名同事共5名保全聯手，才制伏郭女，拿下她裡的水果刀。

檢警調查郭女坦承持刀劃傷王女，否認有殺人犯意，但檢方認為郭女犯嫌重大、有反覆實施之虞，當晚向嘉義地方法院聲請羈押獲准，郭女目前羈押中。王女頸部受傷，經急救治療後無生命危險。