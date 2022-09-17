民進黨籍台北市長參選人陳時中競辦發言人林楚茵今指國民黨籍參選人蔣萬安不肯簽「不投降承諾書」，只敢在國內找敵人，蔣辦發言人蕭羽耘質問陳時中，是否敢表態支持立即「台獨入憲」？蔣萬安早已多次批評對岸不應破壞區域和平，反觀民進黨有台獨黨綱和立院人數優勢，但修憲時卻主動退怯打假球，「不投降承諾書」其實不過是民進黨和陳時中的一塊遮羞布。

蕭羽耘表示，簽不簽「不投降承諾書」成了各黨台北市長參選人的攻防焦點。陳時中今表示，出事情要落跑蔣萬安也走第一個。蕭羽耘指出，以過去的防疫作為來看，陳時中第一個落跑，非常有可能。

蕭羽耘認為，林楚茵說蔣萬安在國內找敵人，是畫錯重點，其實蔣是在找「防疫的全民公敵」，消失的「3＋11」會議記錄，正是造成去年台灣社區感染的關鍵破口；綜觀陳時中團隊，包括陳時中本人、范雲、林昶佐和焦糖等人，都是讓台灣在新冠疫情，失去一萬條可貴生命的「原凶」和「幫凶」。

蕭羽耘說，陳時中對台灣人民負責的方式，就是把當初一手促成疫情大爆發的范雲，找來加入其競選團隊，兩人繼續合力掩蓋「3＋11」的真相。另疫情尚未趨緩，陳時中便落跑來參選市長，還延攬當初遭嗆「沒在幫萬華」、差點被罷免的林昶佐加入團隊。「昔日放生萬華選民，如今又要怎麼幫助台北市民？」

蕭羽耘再指出，早先傳言焦糖在陳時中團隊擔任空戰操盤手，遭到否認；但隨著競選辦公室名單曝光，陳時中不得不承認其存在，仍輕描淡寫，足見焦糖受外界物議的程度。蕭質疑，陳時中連寫在通訊錄上的團隊成員，都可以否認及半路拋棄，那就算簽了「不投降承諾書」，又如何保證他不會半途拋棄台灣人民？

蕭羽耘痛批陳時中，光是當個防疫指揮官，就叫染疫大學生「自己照顧自己」；叫老公寓居民「把鑰匙丟到一樓」；連坐在衛福部辦公室吹冷氣指揮防疫，都會放生人民，誰會相信戰爭時，陳時中會堅定的跟人民站在一起？