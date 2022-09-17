新北市新店區安泰路今（17）日發生夫妻一同輕生悲劇。71歲范姓男子與妻子66歲黃女在住家內輕生，黃女胞妹今到姊姊家中拜訪時發現，立即向警方及119報案，警、消人員到場時，確認2人已死亡多時，經鑑識人員勘驗現場，無外力入侵跡象，研判無他殺嫌疑。

據了解，范姓夫妻因近日住處遭判定為違建，拆除大隊已行文要求自行拆除，夫妻經多次申請緩拆及訴願但未能如願。

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