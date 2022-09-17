蔡培慧強調，若她當選縣長，將透過安心上工計畫聘雇社區媽媽組成訪視隊伍關懷長者。（楊靜茹攝）

蔡培慧在社福團體、立委吳玉琴、立委羅美玲等人見證下，發表她的社會福利政策。（楊靜茹攝）

蔡培慧經常向同黨、社福專業的立委吳玉琴請益，誓言讓南投福利升級。（楊靜茹攝）

民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧17日在草屯鎮一家咖啡店，舉行南投縣社會福利政策座談會，並在社福專業立委吳玉琴、立委羅美玲等人見證下，發表她對南投縣量身打造的社會福利政策，當許縣長將推動社區愛心關懷小隊、強化樂齡體勢能、原民長照站交通車三大主軸，誓言讓南投福利升級。18日下午，蔡英文總統將親自授旗，要鄉親給蔡培慧改變南投家鄉的機會。

蔡培慧表示，她不僅921大地震後曾在重建會工作走訪南投縣，近年接任立委、行政院中辦執行長實際走訪南投各鄉鎮，發現高齡人口眾多，交通不便利，對行動不便的長者不友善，導致長者到社區長照站的比例不算高，經過多方請益擬編組「社區愛心關懷小隊」，透過安心上工計畫聘雇社區媽媽組成訪視隊伍關懷行動不便的長者，協助他們透過遠距跟兒孫聯繫情感。

吳玉琴稱讚說，南投獨居老人佔11％，其中獨居超過11年約36％，結合社區互助的力量主動出擊關懷長者，有助於長者的身心理健康，「政府提供的社福資源、預算很多，需要像蔡培慧這樣有能力、有遠見、會爭取的縣長，才能真正讓國家福利進入地方，照顧每一個人」。

「老得健康、老得快樂真的很重要。」羅美玲說，強化樂齡體勢能真的很重要，另外蔡培慧也很細心，觀察到鄉親實際需求，最早提出「敬老卡坐計程車、付健保費」政策，不過計程車或公車比較適合行動自如的老人家，對於中重症長者，建議能夠強化復康巴士的運能，照顧不同族群的需求。