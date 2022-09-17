來自美國矽谷的公鏈ThunderCore為加速推動企業Web3數位轉型，與91APP*-KY(6741)、棋士黑嘉嘉共同創辦的線上圍棋教育平台，與在亞太區創下超過2億美金營收的遊戲公司永恆少年，為不同產業實現無痛跨入Web3，創造全球關注的品牌亮點。

ThunderCore創辦人兼執行長王正文指出，過去幾年已證明區塊鏈技術能為企業帶來品牌價值與商機營收的大幅成長，也相信藉由ThunderCore與Web3聯盟夥伴共同提供的低成本、快速實現、高安全性的Web3數位轉型方案，將讓更多企業決策者克服數位轉型策略擬定、區塊鏈人才招募、產品改造升級、行銷規畫執行等難題，加速Web3發展。

91APP產品長李昆謀表示，對於電商接軌Web3應用抱持樂觀態度，近年來零售品牌積極朝向D2C發展，並透過OMO虛實融合方法提升全通路營運效益，其中零售業會員經營常見的「卡、點、券」等，結合開放、去中心化的區塊鏈技術，將具更高的流通性與使用效率，創造多元發展，並延長會員的生命週期。原有品牌APP結合Web3去中心化應用，透過錢包整合、點數流通交換，連結不同品牌與產業，讓品牌端、消費者都能放大所獲價值，亦為零售業跨入Web3 開創益處。

由職業棋士黑嘉嘉共同創辦的圍棋人科技，用全球獨家AI學習技術系統讓更多人親近圍棋教育。這次以ThunderCore區塊鏈技術合作發行「千古無同局」系列圍棋NFT，並快速升級線上學習平台會員系統，讓具有上千年悠久歷史的傳統圍棋技藝，結合最新區塊鏈技術不可竄改、獨一無二的特性，為每位熱愛圍棋的學員創造出專屬的Web3數位棋譜收藏品，並透過各種NFT賦能應用，激發更多人加入學習圍棋的行列。

ThunderCore所組建的Web3聯盟，包含一站式Web3轉型顧問團隊ReBorn、NFT虛實整合應用服務RE：DREAMER、元宇宙平台MomentX以及Web3社群行銷專家ComDAO。藉由所有聯盟成員的專業能力與豐富經驗，以及Web3世代的開放、互助精神為企業接軌Web3。