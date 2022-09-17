許維恩給王家梁驚喜生日派對。（博海旅行社 ／ 綠攝影像提供）

許維恩替王家梁在馬爾地夫慶生。（博海旅行社 ／ 綠攝影像提供）

許維恩和王家梁在馬爾地夫玩得很開心。（博海旅行社 ／ 綠攝影像提供）

王家梁與許維恩到馬爾地夫度蜜月，恰巧碰上王家梁35歲生日，許維恩安排生日驚喜，Patina酒店精心設計在特色海邊樹屋的雙人餐飲，從藍天碧海到美麗的晚霞，美不勝收。到了晚上，還有特色的沙灘露天電影院，電影一開播，竟然不是電影，而是看到台灣朋友們的生日祝福影片，這是許維恩花了心思，找了王家梁的好友們特別錄製的影片。

王家梁說：「真的深刻難忘，尤其在異地過生日，能與朋友們一起在露天電影院，看著維恩邀請的朋友錄上的生日祝福，滿滿的感動，當下眼眶都泛淚了，還有朋友從台灣帶了氣球要在我房間佈置，是三個女生把所有氣球吹起來，真的很辛苦她們。」許維恩對王家梁的生日祝福很簡單，她說：「希望家梁能夠平安健康、事業順利，一切平安順心就好。」

許維恩平日就很關注王家梁的需要，知道他一直想要個名牌精品包，而且很難買到，決定排除萬難的一定要幫他買到。生日禮物王家梁早在台灣就已收到，他說：「維恩送了一個精品旅行手提包給我，而且是我找了一陣子的款式，所以拿到的時候真的很開心，也帶來馬爾地夫使用。」 許維恩安排海外過生日，王家梁被問許維恩生日要如何安排呢？王家梁回說：「維恩的生日我還需要再精心計畫，還未能透露。」

對於這次的旅行，王家梁說：「有滿滿的幸福，尤其在馬爾地夫這麼浪漫的環境下，更顯得一切像是夢幻般的旅程，很捨不得回台灣。Patina度假村很適合情侶來度假，有多種類的餐廳可以選擇，還有搭配不同的海景配合日落的景色，一切都很值得。」許維恩說：「在海外真的很不一樣，對於本身就愛好大自然的我來說，美美的海景、湛藍的天空，看到大自然美好的景色，創造很多美好的回憶，真的很特別很感動。」