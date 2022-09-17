新北市今(17)日於永續環境教育中心舉辦「安全防災遊學趣 9417Safe」特展揭幕儀式，由教育局副局長歐人豪出席，擔任導覽解說的學生進行精彩解說及防災輔導團校長們親自示範正確趴掩穩，與館內人員一同防災演練，現場更推出多元防災遊學課程攤位體驗，共同響應聯合國永續發展目標SDGs第13項氣候行動。

教育局副局長歐人豪表示，本次特展展現了新北多年推動防災教育的成果，首次以地震、火災、坡地、水災、輻射及海嘯等六大災害類別為主軸，於場館內規劃為期半年的防災教育常設展覽，共設置4處展區，讓每位來參觀的市民都能學習與體驗不同災害應具備的知識和技能，期望將防災教育觀念從校園的扎根，延伸到場館的推廣，進而深植於每個家庭及每個人心中。

新北防災教育輔導團總召劉文章表示，在國家防災日的前夕，特別結合本次防災教育主題特展，在環教中心辦理場館模擬地震情境演練，改變以往於校園辦理防災示範演練的模式，成為全國首創。當地震警報訊息一響起，輔導團的校長們迅速進行就地掩蔽，不僅示範正確趴掩穩的動作，也實際帶領現場導覽師生及來賓一同避難疏散演練，強化師生不論在任何場域皆能進行防災教育和防災演練的重要觀念及應變能力，喚起市民對於生活防災的意識。

擔任導覽員的鳳鳴國小防災小尖兵五年級彭懷萱及詹采晏說，台灣位於環太平洋地震帶上，自921大地震後，地震的發生更是頻繁，做好「趴下、掩護、穩住」的避難動作，才能確實保護自己的頭頸部，等待地震停止後，再遵循「不跑、不語、不推擠」的原則，疏散到安全的約定地點。

教育局指出，本次特展至明年3月止，將由大象(著消防服裝)、豹(著警察服裝)、老虎(救災護理人員)、獅子(著醫生服裝)4隻不同英雄聯盟代表動物，帶您一同防災遊學趣，現場更設置新北防災-英雄聯盟的動物拍照打卡牆，參與各展區的展覽還能進行可愛的集章活動，本市10所防災特色學校也將不定期於週六在室外進行主題展攤活動，歡迎市民朋友一起來參觀。

環教中心每周二至日開放自由參觀(周一及國定假日休館)，學校、機關平日團體預約導覽請洽：(02)26100305分機313，陳小姐。