台北市政府砸8600萬辦2022台北城市博覽會，館內參觀總人次僅10萬5992人次，且將再花費680萬元，將展區展板移至市政府探索館，讓北市議員不分藍綠皆轟「太離譜」，主責單位研考會提出檢討報告，稱線上點擊數達88萬，加上線下參觀人數破百萬，也遭議員砲轟「灌水充數」，因此二度暫擱動支第二預備金。

上月16日台北市議會安排北市研考會、政風處針對城市博覽會動用「救命錢」第二預備金之爭議進行專案報告，政風處指出，城博會「非由下而上」的業務需求，及為免造成議會備查負擔、撙節考量，因此總經費不超過5千萬元，議員痛批專案報告內容呼攏敷衍，明顯規避審查，決議暫擱城博會的二備金，並要求市府提出檢討報告再議。

研考會昨提出檢討報告，內容表示，2022台北城市博覽會，館內參觀共計 105992人次、展區參觀共計196572人次、線上展官網累計點擊數880049次，因此線上加線下的參觀人次破百萬。議員許淑華就痛批，台北市長柯文哲找民眾黨參選人去造勢，然後就開始灌點擊率，質疑線上點擊無法帶來城市經濟效益，全部加起來灌水，實在荒唐。

許淑華指出，除了原先的8600萬外，現在還要再花680萬元，將展區的展板移至到台北市政府探索館，讓許淑華質疑，柯市府將城博預算四散在各局處，就是要規避議會之審查，真的太囂張。

議員王浩則表示，去年審查預算時，市府曾編列350萬元要製作柯文哲畢業作品集，當時議會將此筆預算刪除，「沒想到柯文哲更狠，直接花台北市民9千萬，若是柯文哲不道歉，這筆二備金就封存30年，不得動支核銷。」

王浩更爆料，10萬參觀人次，大多都是市府動員各局處公務員出席參觀，就連警察局都被要求義警中分隊各派2人著便服，於派出所前集合前往參觀城市博覽會。議員陳政忠也說，接獲許多市府同仁檢舉，被要求利用上班時間進場幫忙，把市府正常業務顛覆掉，轟柯文哲真的是皇帝，一意孤行相當離譜，因此議會決議二度暫擱二備金動支。

台北市政府秘書長陳志銘坦言，過去動員的做法在現在這時代並不適用，當初會了廣為周知，才讓各局處去宣傳，沒想到還是有局處採動員方式，真的不妥；另也坦言城市博覽會舉辦確實很倉促，會再將議員的意見帶回市府，進行府層級會議檢討，並適時對外公開說明。