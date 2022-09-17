高市37天內傳8起浮屍命案，網友製作「高雄浮屍錄」嘲諷，更引發藍綠隔空交火。柯辦發言人孫玉霖今（17）日強調，高雄自殺率開始上升，37天內更出現8具浮屍，早就成為社會與市政問題，呼籲高雄市政府好好做事，不要以避重就輕的言論，掩蓋防治自殺效果低落的事實。

15日當天一連爆發兩起浮屍案，國民黨高雄市長參選人柯志恩直說，無論往生者因為什麼因素逝世，浮屍問題連續發生且未能獲得改善，也未獲市府積極重視，「陳市長，您難辭其咎」。她要求陳其邁正視市民的苦，市長的職責，是要讓市民過的更好，活得更快樂。

執業逾30年的精神科醫師林耕新不滿說，柯志恩不該用自殺做為選舉操作議題，擔心引發模仿效應，愛河、蓮池潭、前鎮河、鳥松溼地、愛河之星、高雄港等都是很棒的觀光休憩地點，卻也是輕生者家屬永遠傷痛之地。

「數字會說話，高市府自戕防治無能別瞎扯！」柯辦發言人孫玉霖指出，根據衛福部公布「歷年全國自殺死亡資料統計暨自殺通報統計」，2019年至2021年的自殺率，高雄高居六都第一，去年自殺人數更增加為490人。而每10萬人死亡率上升至17.8人，也遠高於全國平均的15.3人。

孫玉霖認為，高市府雖然不斷強調對自殺防治做了很多事，但就是沒做好，否則自殺率怎麼會上升，還成為六都之首？市府不僅沒有打算正視問題，還以「過度轉傳會造成模仿效應」等言論，企圖嚇阻市政討論。

孫玉霖痛批，這種「不解決問題，只解決提出問題的人」的傲慢態度就是民進黨長久以來執政風格。高雄市政府這種倒果為因、避重就輕的處理態度，才是真正應該被市民大眾唾棄。

「面對問題，才是解決問題的第一步」，孫玉霖提醒，高雄自殺率開始上升，37天內更出現8具浮屍，早就成為社會與市政問題，請高市府好好做事，不要以避重就輕言論，掩蓋防治自殺效果低落的事實。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980