一件好事救地球行動不間斷，號召全民環保愛地球！東奧射箭銀牌國手「湯包」湯智鈞與射擊「證件妹」吳佳穎，昨天變身「減碳國家隊」隊長，於「綠色騎行日」率領千人橫跨雙北完成24.8公里騎行，成功為地球減碳1.5公噸。

談到環保愛地球，吳佳穎表示自己非常嚴格執行垃圾分類，甚至已到「魔人」的程度，「比如看到別人把紙類丟到塑膠類，我都會去撿起來，送它去該去的地方。」即將出征射擊世錦賽，地點仍是今年去比過世界盃的埃及，證件妹回憶去中東不習慣飲食，「我會多吃蔬菜，這也是減少碳足跡的好方法！」

射擊國手吳佳穎（右）在趣味射擊挑戰賽小試身手。（李弘斌攝）

湯智鈞則說，男生小時候調皮，丟垃圾喜歡當投籃玩，也是被爸媽責罵後，才乖乖作好垃圾分類。湯包也強調使用環保餐具的重要，表示外出包包都有放環保餐具，特別是喝手搖飲喜歡加料，一定要準備粗的環保吸管，吃泡麵除了要用環保筷，他也不忘呼應證件妹：「要記得多吃青菜喔。」

湯智鈞、吳佳穎今天一早與玉山銀行董事長黃男州、Warner Bros. Discovery集團台灣商務長馬艶華擔任領騎先鋒，為「綠色騎行日」揭開序幕，率領千位民眾從新北江子翠河濱公園出發，跨越雙北於大佳河濱公園完成24.8公里騎行，千人騎行的盛況也寫下台灣環保騎行史的全新一頁。