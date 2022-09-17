苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，吸引大批頭份市民前來健檢。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，竹南慈祐醫院X光車前來支援。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，現場醫生進行口腔癌檢查。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，苗栗縣長徐耀昌到場向鄉親致意。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，苗栗縣長徐耀昌到場向鄉親致意。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，苗栗縣長徐耀昌到場向鄉親致意。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，苗栗縣長徐耀昌到場向鄉親致意。（謝明俊攝）

苗栗縣衛生局與頭份為恭醫院、頭份創世紀扶輪社等共同舉辦社區癌篩活動，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦夫人陳美琦到場向鄉親致意。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院今年正逢38週年院慶，17日與苗栗縣政府等共同在頭份市建國花市，舉辦理社區防癌大型整合性篩檢活動，提供4種癌症篩檢服務，現場有新加入為恭醫療團隊的中國醫藥大學中醫部門，提供義診諮詢服務，苗栗縣長徐耀昌到場向鄉親們致意，期望大家持續加強防疫，共度關頭。

這場大型社區篩檢活動，是由頭份為恭醫院團隊、苗栗縣政府衛生局、頭份市公所、頭份創世紀扶輪社等6個扶輪社、頭份市衛生所及頭份市7個里與社區發展協會等單位所共同發起，因此，17日一早就有大批里民攜老扶幼前來排隊接受篩檢。4種癌症包括大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌等，因此，衛生局還特別協調竹南慈祐醫院及泰安鄉衛生所的X光專車到場提供乳房X光攝影。

為恭醫院表示，隨著高齡化社會來臨、生活型態及飲食習慣、健康行為等改變，疾病型態已由急性傳染病轉變為慢性病及癌症，也成為國人主要的健康威脅。慢性病及癌症的形成，除家族性遺傳外，大多起因於不健康的生活型態、行為、環境污染以及過度壓力等日積月累所造成的。

因此，為恭醫院建議預防保健刻不容緩，在活動現場提供多項免費健康檢查，包括成人預防保健服務、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、口腔黏膜檢查、糞便潛血檢查，民眾接受其中2項篩檢，即可獲得創世紀扶輪社提供的白米乙包。

同時，為恭醫院月前已與中國醫藥大學策略聯盟，特別安排免費中醫義診服務，邀請醫學中心級中醫師林芷瑩提供中醫「健康體質分析」，並免費贈送「痠痛藥液包」。