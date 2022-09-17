美容會館紅牌20歲的蔣姓女子，打著「紅牌999讓你弟弟舒爽久久久」、「50分鐘無冷場」、並附上魔鬼身材，獲得許多老司機一致好評。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方訊後將會館負責人20歲蘇男與櫃台依妨害風化罪移送法辦；而另外3名服務員、2名男客則依社會秩序維護法裁罰。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄某美容會館暗地從事性交易，僅用Line聯繫攬客逃避查緝。警方獲報日前攻堅，當時負責人20歲蘇姓男子以及櫃台人員企圖從後門疏散2名尋芳客，不料遭警方前後夾擊。當場查獲負責人與櫃台、尋芳客、3名服務員。其中一名22歲林姓男客還是從新竹下來的，才第一次就遭警逮捕。警方訊後將蘇男與櫃台依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦；3名服務員、2名男客則依社會秩序維護法裁罰。

新興分局警方接獲檢舉，前金區七賢二路某SPA美容會館暗地從事色情性交易，經前金派出所員警多次探訪蒐證，確認有此事。於15日晚間進行攻堅查緝，當時蘇男聽見外頭有腳步聲，警覺是警方要來查緝，馬上與櫃台人員開後門疏散男客，不料經過警方蒐證，早已知道該會館備有後門，早就派遣其餘警力埋伏，男客疏散時一見到員警，罪證確鑿，只能束手就範、乖乖配合調查。

警方一共查獲7人，現場查扣營業所得及帳冊等贓證物，經計算約有14000元不法所得。警方表示，店家以每人每次1800元代價，媒介女子提供男客50分鐘半套性交易，而店家每次抽成900元。

其中服務員當家紅牌20歲的蔣姓女子，打著「紅牌999讓你弟弟舒爽久久久」、「50分鐘無冷場」、並附上魔鬼身材，獲得許多老司機一致好評。

據了解，該會館以Line群組攬客，非公開的方式躲避警方查緝。在從新竹來的林男表示，自己平日在新竹當作業員，南下高雄辦事情，經友人介紹才來會館體驗，沒想到才剛體驗就被臨檢，直呼「好倒楣！」。另一名男客則坦承有來過，但次數並無說明。

警方訊後將蘇男與櫃台依妨害風化罪移送法辦；而另外3名服務員、2名男客則依社會秩序維護法裁罰。